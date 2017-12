Policía pide ayuda para encontrar a un anciano hispano con demencia que desapareció de un hospital

Las autoridades pidieron ayuda para ubicar a un anciano hispano con demencia que desapareció de un hospital del barrio Queens en la noche del martes.

La hija de Miguel González, de 80 años, contó a medios locales que su papá primero desapareció el 29 de noviembre mientras caminaba desde su casa en el 967 de la Avenida Kent en Clinton Hill hasta la de ella en el 1091 de la Avenida Gates.

Al ver que no llegaba a su vivienda, Nancy González reportó la desaparición del anciano a la policía. Días después, el 5 de diciembre, afirmó que las autoridades le llamaron para avisarle que lo habían encontrado en el Elmhurst General Hospital. Sin embargo, cuando llegaron a buscarlo el anciano había desaparecido nuevamente, contó a The New York Daily News.

Su hermano Michael cuestionó el hecho de que su padre hubiese estado en esa clínica varios días sin que se les avisara.

El NYPD pidió que quien lo vea se comunique de inmediato al 911.