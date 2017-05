Autoridades arrestan en Nueva York a alegados miembros y un asociado de MS-13

BROOKLYN, Nueva York. - En 2016, alegados miembros de la MS-13 atacaron en Jamaica, Queens contra un hombre que autoridades creen pertenecía a una pandilla rival y por las heridas, quedó parapléjico.

Oficiales del Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) y el FBI arrestaron este miércoles a José González y Kevin Paniagua, de 18 años, y Francisco Ramos, de 23 años. En la tarde, los acusados comparecerián en la corte federal de Brooklyn ante la jueza Cheryl L. Pollak luego que la fiscalía del Distrito Este de Nueva York anunciara que González, Paniagua y Ramos enfrentan cargos de agresión y tentativa de asesinato en beneficio de crimen organizado así como de posesión de armas.



De acuerdo con el documento judicial, González -conocido como "Flaco"- y Paniagua -al que le llaman "Stomper"- pertenecen a la Mara Salvatrucha mientras Ramos es un asociado.

Según la acusación, el 23 de octubre de 2016, Ramos llevó a González, Paniagua y a otro supuesto pandillero hacia un individuo que creían miembro de un clan rival: la pandilla de la calle 18.



ActUSA Rohde: The defendants sought to spread fear in the community by attempting to kill an individual they suspected to be in a rival gang

— US Attorney EDNY (@EDNYnews) May 10, 2017