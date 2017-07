Trabajador de un refugio para indigentes es acusado de abusar de un niño de 10 años

NUEVA YORK. - Un hombre de Queens, Nueva York, fue acusado de haber abusado sexualmente de un niño de 10 años tras ganarse la confianza de su familia en el refugio para indigentes en el que trabajaba, informó este jueves la fiscalía de ese condado.

El fiscal distrital Richard Brown identificó al acusado como Amin Laboriel, de 37 años, y residente del área de Jackson Heights. El hombre, según la fiscalía, fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami a punto de abordar un vuelo hacia Honduras. Tenía un boleto solo de ida.

Laboriel, agregó la fiscalía, trabajaba en el refugio Bridge Haven Family Transitional Residence de El Bronx. "El acusado usó su posición como un trabajador de casos en el refugio para obtener la confianza de la familia de un pequeño con el fin de que la madre accediera a que la víctima pasara la noche en el apartamento del acusado, donde (el menor) fue abusado sexualmente", precisó el fiscal Brown en un comunicado.

La noche del 2 de junio, el hombre llevó al niño hasta su apartamento, donde presuntamente abusó de él. Semanas después, el 26 de junio, el imputado fue arrestado el 26 de junio en Miami llevando pocas pertenencias.

Tras su detención fue presentado ante una juez de Queens. Afronta tres cargos por perpetrar un acto sexual criminal en primer grado y uno por poner en peligro el bienestar de un niño.



De ser hallado culpable, Laboriel podría pasar hasta 25 años en prisión. Su próxima aparición en corte será el 21 de julio.

El abogado de Laboriel, Ken Finkelman de Legal Aid Society, dijo que el hombre no pensaba escapar de Estados Unidos y que el objetivo de su viaje a Honduras era visitar a un familiar enfermo. "No hay evidencia forense que respalde lo que denuncia el niño", dijo citado por The New York Daily News.