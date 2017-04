El Nueva York de Rafael Bello y Patricia Fuenmayor, presentadores de Edición Digital

NUEVA YORK. - De esta ciudad se han escrito poemas y canciones e incontables historias se han enmarcado en ella. Su diversidad, su ánimo internacional, la libertad y su eterna prisa en las calles son parte de ese encanto que hace que tantos quieran conocerla o incluso, vivir en ella.

Con la llegada del nuevo programa Edicion Digital Nueva York, que comienza este lunes a las 12:30 pm por Univision 41 y nuestra página, esta ciudad se vuelve pretexto para hablar de ella.

Así lo hicimos con los presentadores de este espacio, la venezolana Patricia Fuenmayor y el dominicano Rafael Bello.

"Nueva York es la lucha constante. El demostrarnos, sobre todo los latinos, que si queremos podemos. De que no es mentira eso que dicen que si lo logras en Nueva York, lo logras donde sea porque es donde más difícil se hace construir sus sueños", cuenta Bello, quien también es presentador del tiempo en Noticias 41.

Bello piensa en lugares como Washington Heights, esa área de corazón dominicano, pero también en El Bronx y Manhattan, porque ha vivido en ambos espacios y dice sentirse de los dos.



Edición Digital Nueva York, el nuevo noticiero que se estrenará el próximo lunes

Mientras Bello llegó a Nueva York en 2011, Fuenmayor no lleva ni un mes en este contexto.

"Vengo de Maracaibo, una zona en Venezuela, y siempre decía, de Maracaibo a Caracas y de Caracas a Nueva York. Y lo dije tantas veces que se dio", cuenta entre risas quien fue reina de belleza.

En Nueva York, Fuenmayor llegó a cubrir la Semana de la Moda y recuerda con ilusión vestirse "de estilo neoyorquino" y sentirse afortunada de estar en la ciudad.

"Para mí Nueva York es el sueño de los que no la tenemos", reflexiona Fuenmayor al repasar esos momentos en los que al visitar la ciudad escuchaba canciones como la de Alicia Keys con Jay Z o New York, New York de Frank Sinatra.

Ahora, tras recorrer sus calles más allá del área de Times Square, dice admirar la diversidad. "Me encanta que es una ciudad para todos, que no hay fronteras, que todos somos inmigrantes".



Nueva York, símbolo de esa vida rápida de las ciudades, recuerda la lógica de un programa como el que Bello y Fuenmayor presentarán ya pronto y que puede accederse desde el teléfono o la tableta.

Bello reflexiona sobre cuán amplio es, al fin y al cabo, ese concepto inagotable de esta ciudad: "Cuando llegamos la idea de ese Nueva York cosmopolita es la que nos atrae pero cuando estamos, nos damos cuenta que Nueva York es también la bodega de la esquina, el barbero, todo el que llega y quiere construir sus sueños".

