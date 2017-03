Sofía Castro termina su relación tras 6 años de noviazgo

Sofía quiere y admira mucho a su mamá. “Me apoya en todo, cuando me peleo con mis amigas, cuando trabajo, cuando me estreso. Es la mejor mamá del mundo, la admiro mucho, su trabajo, y aparte me parezco a ella" dijo para el diario 'Reforma'.

Foto: Usuarios de Univision.com | Univision

0 Compartir