Ya preparan la segunda temporada de ‘La doble vida de Estela Carrillo’

Con gran entusiasmo fue como Erika Buenfil anunció al programa Cuéntamelo ya! que ‘ La doble vida de Estela Carrillo’ tendrá una segunda temporada, la cual se espera se estrene en el año 2018, para así regresar a los foros de grabación y seguir con esta historia en los próximos meses, todo esto gracias al éxito que ha tenido el melodrama.

“Para decirme que sí, que se van a grabar unos promocionales para avisarle a la gente que esto no se acaba, cosa que me emociona, yo cuando colgué el teléfono y me dieron la noticia, brinqué hasta al cielo, fui y le dije a Nicolás y a niña que trabaja conmigo en mi casa, a una amiga le digo ‘ven abrázame por favor fuerte porque me acaban de asegurar que hay una segunda temporada’, emocionadísima, no sé ni de qué se trate”, confeso Erika Buenfil.



Estos son los personajes de 'La doble vida de Estela Carrillo' La doble vida de Estela Carrillo' llegará a las pantallas de Univision el próximo 8 de mayo en punto de las 9pm/8c, es por eso que aquí te mostramos los a parte del elenco de esta telenovela, que estamos se volverá una de tus favoritas. ' llegará a las pantallas de Univision el próximo 8 de mayo en punto de las 9pm/8c, es por eso que aquí te mostramos los a parte del elenco de esta telenovela, que estamos se volverá una de tus favoritas. Ariadne Díaz. Estela es maestra de música de un grupo de jóvenes hispanos en Los Ángeles, California. Es madre de Paloma, una niña de 3 años a quien adora, sólo por ella sería capaz de cometer un delito. Comenzamos con 'Estela Carrillo', personaje interpretado por. Estela es maestra de música de un grupo de jóvenes hispanos en Los Ángeles, California. Es madre de Paloma, una niña de 3 años a quien adora, sólo por ella sería capaz de cometer un delito. 'Ryan' es el director de Furia Productions, una compañía de música regional mexicana, quien se encuentra preso por el delito de asesionato. Es un hombre honesto, inteligente y fuerte, que entregará todo el corazón por el amor de 'Estela'. 'Danilo Carrera' es un hombre alegre, despreocupado y amante del poder, por lo que tendrá que luchar con su medio hermano, 'Ryan', para ver quién se queda con la disquera, pues a él no le importa otra cosa más que el dinero. Sexy, ambiciosa y decidida, así es 'Morgana Santos', la amante de 'Danilo', quien luchará en contra de Estela en el ambito personal, profesional y romántico, pues no le quitará lo que es suyo. África Zavala, pues nunca se había mostrado tan sexy en la pantalla chica. Sin duda alguna este papel es el más atrevido que ha hecho la actriz, pues nunca se había mostrado tan sexy en la pantalla chica. 'Morgana' y 'Danilo' les harán ver su suerte a 'Ryan' y a 'Estela', pues no dejarán que se metan en sus planes de quedarse con la disquera y ser dueños de todo un imperio de la música. 'Estela' encontrará apoyo en 'Chayo', una mujer que se vuelve como una abuela para la hija de Carrillo. Rosario será una de las manos derechas de la protagonista de esta historia, pues la tratará de llevar por un buen camino. 'Mercy' es la fundadora de 'Furia Productions', mamá de 'Ryan', una mujer llena de fuerza y con temperamento fuerte, pero a la vez frágil, pues esconde muchos secretos. 'Walter' y 'Mercy' son los creadores del imperio musical que ahora tienen, pero el difunto Walter le traerá problemas a su hijo 'Ryan', esto por culpa de su también hijo 'Danilo'. 'Mercy' vivirá un apasionado romance con un joven que la llenará de vida, aunque esto lo tenga que ocultar para no lastimar a su hijo. 'Joe' es el abogado de 'Furia Productions', uno de los mejores amigos de 'Ryan' y amante de su madre. 'Joe' esconderá sus verdaderas pasiones para seguir con una doble vida. Esta es la familia de 'Cabrera Toribio', quienes desatarán una historia de intriga y pasión en ' La doble vida de Estela Carrillo '. 'Asdrúbal' es la mano derecha de un famoso y peligroso lavador de dinero conocido como 'El Dorado', además funge como su sicario, por lo que con él no hay juegos, ni tratos. 'El Calao', 'Asdrúbal' y 'El Talismán', son los hombres de 'El Dorado', ellos podrían acabar con todo el que se interponga en sus caminos en sólo un segundo. Ellos son los grandes villanos de esta historia. 'Tom' es un estadounidense macho y en busca de una mujer que lo atienda para formar una familia, razón por la que se casa con 'Leticia', aunque sus hijos no estén de acuerdo con este matrimonio. 'María y Tadeo Jiménez' son hermanos, hijos de Leticia, son muchachos buenos, pero estarán expuestos a tomar malas decisiones, por lo que sus vidas podrían cambiar en un segundo y arrepentirse de sus actos. 'Antonia' y 'Fausto' son calculadores, fríos y de malos sentimientos, los une el amor por el dinero y una extensa red de prostitución en la que están inmiscuidos. No te pierdas el gran estreno de ' La doble vida de Estela Carrillo ' por Univision el próximo 8 de mayo en punto de las 9pm/8c.

La actriz dijo que muchas personas dudaban de su capacidad actoral para interpretar a una villana tal y como la hace en ‘ La doble vida de Estela Carrillo’ “Teníamos que hacer un cambio, me arriesgué, creían que no lo iba a hacer y ¿por qué no? arriesgarme a hacer una villana”, aseveró Erika.

Video: Esto sucedió en el primer capítulo de 'La doble vida de Estela Carrillo



Resumen de La doble vida de Estela Carrillo capítulo 1

Será cuestión de meses para que la segunda temporada de ‘ La doble vida de Estela Carrillo’ llegue a tu pantalla, mientras tanto no te pierdas la semana de estreno de esta gran historia sólo por Univisión en punto de las 9pm/8c.

