'A que no me dejas' te impactará con su gran final, vívelo hoy por Univision

Camila Sodi, Ignacio Casano, Arturo Peniche y todas las estrellas de 'A que no me dejas' te esperan esta tarde en el gran final de la novela. Vívelo a las 2PM/ 1 Centro por Univision.

Resumen de A que no me dejas capítulo 141 /Televisa 0 Compartir

Seguramente estás mordiéndote las uñas de tanto nervio por saber cómo terminará A que no me dejas, una historia que nos regaló grandes emociones tarde tras tarde. Así que disfruta el desenlace hoy las 2PM/ 1C por Univision.



A que no me dejas - Gonzalo y Mau rescataron a Angélica del secuestro de Clemente y Maite - Escena del día /Televisa 0 Compartir

Capítulo a capítulo el drama nos atrapó con la historia protagonizada por Camila Sodi, Ignacio Casano, Osvaldo Benavides, Laura Carmine, Alejandra Barros, Arturo Peniche y más estrellas que nos hicieron llorar, reír y ser parte de la novela.



A que no me dejas - Mau impidió que René se escapara tras su asesinato - Escena del día /Televisa 0 Compartir

¿Qué pasará en el último episodio? ¿El amor se habrá librado de tanto mal? René, Nuria y Leonel nos sacaron canas verdes, pero finalmente recibieron su merecido. ¿Se habrán terminado sus villanadas? Y falta una persona de corazón oscuro. Sí, hablamos de Julieta, quien no descansará hasta eliminar a todos los Murat. ¿Alguien la detendrá?



A que no me dejas - Leonel comenzó a pagar su condena en la cárcel - Escena del día /Televisa 0 Compartir

No podemos olvidarnos que el cariño está a todo lo que da entre Valentina y Mau. ¿Podrán ser felices para toda la vida? ¡Queremos boda!

Y no son los únicos , Alexis y Fernanda, Almudena y Alan están muy ilusionados con su romance. ¿Se jurarán amor eterno frente al altar? Ojalá que sí.

Como ves A que no me dejas aún tiene mucho por contar y nos tiene preparadas varias sorpresas. No te pierdas el gran desenlace, reecuerda verlo hoy a las 2PM/ 1C por Univision.