Seis muertos y 22 heridos en un ataque a bar en norte México

Los agresores no son detenidos en más de un 90 por ciento de los asesinatos de periodistas en México, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami. Y como los desaparecidos no han sido declarados oficialmente fallecidos, sus familiares no reciben pensión ni otra ayuda pública. Foto: Getty Images | Univision.com

0 Compartir