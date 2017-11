TripAdvisor incluye una advertencia sobre los hoteles en los que se han cometido abusos sexuales

El foro de viajes ha creado una alerta para señalar los alojamientos donde se haya denunciado algún tipo de irregularidad relacionado con "problemas de salud, seguridad y discriminación". Sin embargo, algunos usuarios critican que la etiqueta será eliminada en un plazo de tres meses si no se reportan nuevos incidentes.

La plataforma turística TripAdvisor, conocida por las recomendaciones y críticas de sus usuarios, incluye una advertencia en los hoteles donde se hayan reportado abusos sexuales, después de que una usuaria denunciara que la compañía borró un mensaje que dejó en el foro alertando que había sido violada en un hotel en México.

El foro de viajes ha creado una alerta para señalar los alojamientos donde se haya denunciado algún tipo de irregularidad relacionado con "problemas de salud, seguridad y discriminación", según indicó la compañía en un comunicado.

Enmarcado en un rectángulo rojo, la página web ya incluye un mensaje en el que advierte que "ha tenido conocimiento de eventos o noticias de los medios de comunicación referentes a este establecimiento que es posible que no estén reflejados en las opiniones publicadas en este perfil. Por ello, entendemos que quizás quieras buscar información sobre dicho establecimiento por tu cuenta para planear tu viaje".

Tres de ellos están en Playa del Carmen, méxico, incluido el Iberostar Paraiso Maya, en el que Kristie Love denunció que fue violada en 2010.



TripAdvisor

No obstante, la advertencia será temporal, algo que no ha gustado a algunos usuarios. Si pasado un periodo de tres meses no se reporta otro incidente, se retirará la advertencia.

"Se trata de que sea informativo, no un castigo", señaló Kevin Carter, un portavoz de la compañía en declaraciones a The New York Times.



La compañía trata de cerrar así la polémica suscitada la semana pasada después de que Kristie Love, de 35 años, contara al diario The Milwaukee Journal Sentinel que TripAdvisor borró repetidamente un mensaje en el foro sobre el hotel Paraiso Maya, en el que advertía de que fue violada por un guarda de seguridad en 2010.

TripAdvisor pidió disculpas a la usuaria después de justificarse en un principio diciendo que debido a su antigua política de empresa no podía admitir su mensaje. Según indicó, estas normas ya han cambiado y se ha republicado el mensaje.

Otra usuaria relató al mismo diario que intentó denunciar el asalto sexual que sufrió en el mismo hotel en 2015 pero que lo dio por imposible después de que TripAdvisor señalara que partes de su relato estaban basados en información que no eran de primera mano.



El diario señala que desde que comenzó a investigar en julio la misteriosa muerte de un estudiante universitario de Wisconsin en México encontró que más de una docena de viajeros de todo el país han denunciado que TripAdvisor no ha publicado su relato de violaciones y otros incidentes en los que resultaron heridos mientras estaban de vacaciones en México.