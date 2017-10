Activista por los derechos de las mujeres denuncia haber sido violada por una policía en el sur de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista mexicana y defensora por los derechos de las mujeres Yndira Sánchez Sandoval denunció ante las autoridades del sureño estado de Guerrero haber sido violada por una mujer policía en el municipio de Tlapa.

De acuerdo con su denuncia, los hechos sucedieron el pasado 16 de septiembre cuando la activista viajó a la Universidad Autónoma de Guerrero para impartir un taller sobre derechos y acceso a la justicia de las mujeres.

Esa noche, Sánchez acudió a un centro de salud a atenderse una herida que se hizo durante el día, sin embargo, en la clínica tuvo una discusión con el médico que la revisó en torno a cómo pagar la consulta, por lo que el personal llamó a la policía municipal.

Cuando salió de la clínica recordó que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese momento cuando se percató de que seis elementos de la policía municipal de Tlapa intentaban detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del doctor.

Ella también fue detenida y subida a la patrulla con violencia pese a que les había dicho que se encontraba lastimada.

“Todo el trayecto hacia la comandancia municipal me tuvo de rodillas, jalándome el cabello hacia atrás, apretándome la herida y me preguntaba, riéndose: ‘¿Te duele?’”, relató la activista en entrevista con el diario La Jornada.



Al llegar a la celda, según cuenta la activista, una de las mujeres policías comenzó a tocarle los senos e introdujo los dedos en su vagina.

“Me penetró con sus dedos, me lastimó mucho. Luego me soltó, me aventó, me pateó, mientras otra mujer policía, cómplice, vigilaba la entrada a la celda. Yo ya no sabía qué seguía después de la tortura”, según detalló la activista.

A través de un comunicado, la fiscalía del estado de Guerrero indicó que a través de la Fiscalía Especializada en delitos Sexuales y Violencia Familiar investiga el delito de Violación perpetrado en agravio de Yndira Sánchez contra elementos policiacos de Tlapa de Comonfort.



publicidad

Sin embargo, la activista denunció que existe resistencia por parte de las autoridades por levantar su denuncia debido a que, en días posteriores a la denuncia su casa fue allanada e incluso ha recibido amenazas de muerte. Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida.





“El hecho que me violara una mujer me confirma que nos está carcomiendo el propio sistema, que normaliza la violencia y nos quiere obligar a pensar que este es nuestro destino. Las instituciones están podridas. Quiero caminar sin miedo; el Estado me pudo haber quitado la seguridad, pero no me va a quitar ni la dignidad ni mi vocación de seguir defendiendo los derechos de las mujeres”, dijo.

Al menos 1,037 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.