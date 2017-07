Corte Suprema de Chile rebaja la condena al hombre que agredió y sacó los ojos a su pareja

Mauricio Ortega fue condenado el pasado mayo a 26 años de cárcel por la brutal agresión contra su expareja Nabila Rifo, de 29 años, a la que golpeó en la cabeza antes de sacarle los ojos y abandonarla en la calle en pleno invierno. Sin embargo, el máximo tribunal decidió este martes reducir la pena a 18 años al considerar que no fue un "femicidio frustrado".

El fallo, que es inapelable, desató la indignación de los activistas en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia doméstica, en un caso que movilizó al país, incluida su presidenta Michelle Bachelet, quien visitó a la víctima.



La corte retiró la condena por femicidio al considerar que no quedó cabalmente acreditado en la secuencia de los hechos la intención de matar y sustituyó el cargo por "delito de lesiones graves".

"Si lo ocurrido a Nabila no es femicidio frustrado ¿qué podría serlo?”, cuestionó la directora de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), Claudia Dides. "La Corte Suprema se burla y pisotea el dolor de Rifo, a quien expresamos toda nuestra solidaridad", señaló en declaraciones a Efe.

En el juicio quedó demostrado que Ortega, de 41 años, golpeó con unas piedras en la cabeza a su entonces pareja, madre de cuatro hijos, antes de sacarle los ojos y la dejó al borde de la muerte tirada en una calle de Coyhaique (sur) antes de marcharse sin intención de socorrerla.



La víctima fue encontrada por unos transeúntes que avisaron a la policía y durante varios días se debatió entre la vida y la muerte en un hospital. Aunque la mujer se recuperó del resto de lesiones, quedó ciega.

"Me hice la muerta para que no me siguiera pegando", declaró Rifo durante el juicio que fue seguido al detalle por los medios chilenos y provocó manifestaciones de solidaridad en todo el país.



La resolución de la Corte Suprema implica que Ortega pasará en prisión ocho años menos que lo establecido en la pena original y queda condenado a doce años por lesiones gravísimas; cuatro años por lesiones graves (en vez de por “femicidio frustrado”), además de 541 días por violación de morada.

Tras conocerse la sentencia, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, mostró su disconformidad con la sentencia, aunque recalcó que respeta la decisión judicial.

"Como representantes y querellantes en este caso a nosotros el fallo no nos deja conformes", lamentó la ministra.

"Cuando una persona agrede a otra con las lesiones tan gravísimas que tiene, como es el caso de Nabila es difícil pensar que no tuvo la intención de asesinarla. Incluso la deja ahí desvalida", recordó.



El Partido Socialista de Chile consideró que la decisión "marca un retroceso en la visibilización y condena a los crímenes de violencia machista que, año tras año, suma más víctimas de todas las edades".