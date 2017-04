La policía de Chicago emite orden de arresto contra un segundo adolescente vinculado a una violación en grupo que emitieron en directo por Facebook

La policía de Chicago emitió una orden de arresto contra un segundo adolescente en conexión con una violación de una niña de 15 años de Chicago que fue transmitida por Facebook, informó el domingo la policía.

Al día siguiente de anunciar el arresto de un joven de 14 años por la violación, la policía busca a otro joven, de 15 años, en relación con la agresión ocurrida el 19 de marzo. Los investigadores sospechan que unos cinco o seis agresores estuvieron involucrados, y el domingo enfatizaron que esperan realizar más arrestos pronto.

Unas 40 personas siguieron el incidente y ninguna de ellas alertó a las autoridades que se estaba cometiendo un grave delito. La grabación fue eliminada posteriormente.

El jefe de la policía de Chicago, Eddie Johnson, se involucró personalmente en el caso después de que la madre de la chica le enseñara fotos explícitas tomadas de un video de Facebook Live, que mostraban a varios jóvenes agrediendo a su hija.

Los agentes arrestaron "al primero de varios sospechosos menores de edad implicados en el incidente de agresión sexual retransmitido en Facebook", escribió el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Gugliemi, en la red social Twitter.



BREAKING - Tonight, CPD arrested 1st of several juvenile offenders in Facebook sexual assault incident. Press conf Sunday at 11am @ CPD HQ pic.twitter.com/3qdgpecoVI