El auto volador está más cerca de lo que crees

En Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) el auto volador de Luke Skywalker no surca los aires sino que levita sobre el terreno, lo que lo convierte en lo máximo en todoterrenos y elimina la necesidad de carreteras. Aunque en este film no hay un profesor a quien atribuirle el logro tampoco el auto vuela por arte de magia. El SoroSuub X-34 utiliza un motor ‘repulsorlift’ que elimina los efectos de la gravedad y aunque no sabemos exactamente que quiere decir esto esperamos que alguien lo invente algún día . . . pronto. Foto: Lucas Films | Univision

0 Compartir