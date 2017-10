Se negó a vacunar a su hijo en Michigan y fue sentenciada a siete días de cárcel

Siete días en prisión fue la sentencia para Rebecca Bredow, una mujer de Detroit, Michigan, quien en desacato de una orden judicial se negó a vacunar a su hijo de 9 años de edad.

La jueza impuso la sentencia luego de que Bredow incumpliera un acuerdo en el que se comprometía a poner las inmunizaciones a su hijo, de quien es la cuidadora principal aunque goza de custodia compartida con su exesposo, quien deseaba vacunar al niño.

Según la televisora WXYZ, la jueza dio a Bredow una semana para cumplir con la orden, pero la madre no lo hizo. Todo apunta a que no es la primera vez que incumple el acuerdo. Documentos obtenidos por ese canal de televisión revelan que en noviembre de 2016 otra corte solicitó a Bredow lo mismo.

La pena impuesta a Bredow se basa en el incumplimiento del acuerdo y no en el hecho de no vacunar a su hijo pues Michigan es uno de los pocos estados que permiten a los padres alegar razones religiosas para no cumplir con el esquema de vacunación, aunque estas sí son una exigencia para ingresar en cualquier colegio. Es uno de los estados con tasas de vacunación más bajas del país.

“El padre tiene derecho a opinar”, dijo la juez, Karen McDonald. Bredow aseguró que asumía “total responsabilidad” por sus acciones y que las vacunas van en contra de sus creencias, algo que —admitió— debió comunicar antes de comprometerse legalmente a hacerlo.



Pero no se arrepiente: "Prefiero estar tras las rejas defendiendo mis creencias, que ceder a algo en lo que no creo", insistió.





Ahora su esposo obtuvo temporalmente la custodia temporal del niño para proceder a aplicarle las inmunizaciones.

Está comprobado que las vacunas son el arma más poderosa para prevenir enfermedades, pero todavía hay personas que cuestionan sus beneficios, en gran parte debido a desinformación.

“ Está comprobado que son efectivas, seguras y previenen enfermedades”, asegura Fernando Stein, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

En su criterio, internet ha permitido que se difunda información imprecisa o tendenciosa en torno al tema, lo que ha hecho que algunos padres decidan no vacunar a sus hijos. El resultado: brotes epidemiológicos en ciudades de EEUU como, por ejemplo, Minneapolis donde el índice de vacunación pasó del 92% a menos del 50% en la población somalí influenciada por el movimiento anti-vacunas. “Respetamos el deseo de proteger a sus hijos, pero justamente la mejor manera de lograrlo es vacunándolos”, recalcó a Univision Noticias.