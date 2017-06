Martinelli es un hombre íntegro perseguido políticamente, según cartas al juez de EEUU

Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá Getty Images

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli es un líder de altas cualidades morales que empezó a ser perseguido políticamente tras convertirse en el más importante aliado de Estados Unidos en Centro América, según la descripción de dos cartas de apoyo enviadas a un juez de Miami que estudia su extradición a Panamá.

Las cartas provocaron indignación entre panameños que se consideran víctimas de Martinelli y que recordaron un cable confidencial de 2009 en el que la entonces embajadora de Estados Unidos describió al presidente como una “amenaza’’ para la democracia.

Una las cartas de apoyo enviadas al magistrado Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de Miami, la escribió Alfred Santamaría, ex candidato a la alcaldía del condado de Miami- Dade en 2016. “El es un hombre íntegro y de altos principios’’, aseguró Santamaría.



Alfred Santamaría, ex candidato a la alcaldía de Miami-Dade Twitter

El reconocido profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Miami Bruce Bagley sostuvo en su carta que la oposición se fue en contra de Martinelli por su cooperación con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente con el Departamento de Justicia, la DEA y el Servicio de Guardacostas.

“Desafortunadamente, su eficiente cooperación con Estados Unidos, motivó una oposición doméstica considerable, aunque perdida y mal orientada, entre las fuerzas políticas de oposición’’, afirmó Bagley.

Como consecuencia de esa posición, agregó, “Martinelli ha sido objeto de persecución política sistemática de sus oponentes/enemigos que ahora gobiernan a Panamá’’ , agregó.



La declaración de Bagley contrasta con un mensaje de la embajadora de Estados Unidos en Panamá Barbara J. Stephenson, en 2009 al Departamento de Estado, filtrado por Wikileaks.

“Su fuerte personalidad, su falta de compromiso con el imperio de la ley, su exagerado presidencialismo y su popularidad pueden llegar a dañar las instituciones democráticas de Panamá’’, escribió Stephenson.



Barbara J. Stephenson, ex embajadora de EEUU en Panamá Univision

La justicia de Panamá está pidiendo la extradición de Martinelli por los delitos de espionaje ilícito y peculado. En ese país se adelantan otras investigaciones que lo comprometen en presuntos casos de corrupción durante su gobierno.

Justamente la embajadora también se refirió al espionaje en su momento.

“La excesiva concentración de poderes en manos de un solo hombre, junto con su intento de implicar a la Embajada en actividades ilegales [el espionaje telefónico de la oposición utilizando la infraestructura de la DEA] y los informes sobre su intimidación a autoridades judiciales son causa de preocupación respecto a la estabilidad de las instituciones democráticas de Panamá a medio plazo", alertó la embajadora.



Yassir Purcait, es un exdiputado panameño que se declaró víctima de espionaje por parte del gobierno de Martinelli. Para él las cartas que enviaron Santamaría y Bagley no tienen ninguna relevancia. “Ellos no son panameños y no vivieron jamás las consecuencias de los abusos de este individuo en el poder. Sus derechos a la privacidad nunca fueron violentados como los míos, los de mi familia y los de más de 150 víctimas”, dijo a Univision.

El magistrado Torres estudia una petición de libertad bajo fianza y otra de anulación de la petición de extradición, presentada por la defensa.

