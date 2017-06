Firmas fantasmas y asesores comodín fueron clave en la corrupción de gobernadores en México

Detención Javier Duarte Johan Ordonez / AFP / Getty Images

Veracruz, México.- Renato Pestañas radica con su familia en el puerto de Veracruz, una ciudad en el sureste de México. Durante los últimos años ha vivido de una modesta casa, construida sobre un terreno compartido con varios familiares.

En 2016 comenzó a recibir una correspondencia que no era suya, sino de una compañía. Creyó que era un error.



"Al joven que estaba repartiendo le pregunté si teníamos que ir a cancelar o hacer alguna aclaración al banco y me dijo 'no te preocupes, yo pongo que ya no es aquí y se acabó'", contó a Univision Cindy Solís, su esposa.

La confusión de la correspondencia no era casual. La dirección de la pareja era parte de una red de compañías de fachada, legalmente constituidas, que no desarrollaban ninguna actividad real. Estas empresas ganaron unos 1,800 millones de dólares con el gobierno de Veracruz en contratos por obras y servicios que nunca se realizaron, de acuerdo con un análisis de auditorías al que tuvo acceso Univision.

El gobernador de Veracruz era Javier Duarte, un político del partido gobernante, el Revolucionario Institucional, quien actualmente está preso en Guatemala y este 27 de junio aceptó ser extraditado a México, donde será juzgado por casos de corrupción.



Renato Pestañas y Cindy Solís desconocían que su casa fue registrada como domicilio de la dueña de una compañía fantasma, que ganó 10 millones de dólares en contratos del gobierno de Veracruz. Peniley Ramírez / Univision Investiga

La red de compañías fantasmas no fue descubierta por una indagatoria oficial, sino por una investigación periodística del portal mexicano Animal Político. Ilustra un modelo que se ha repetido en varios estados de México y en el que la constante es el aparente descuido de las autoridades.

"Es una práctica que se utiliza en todo el territorio nacional. Habla de un ambiente expandido en donde se cuenta con la participación de asesores fiscales, contables, financieros, a la manera de los cárteles de la droga", dijo en entrevista Luis Pérez de Acha, miembro del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aunque en el caso Duarte las empresas estaban constituidas en terrenos vacíos, pequeñas tiendas o casas de bajo costo, algunas de las cuales Univision visitó, ninguna de ellas estaba incluida en una lista especial de las autoridades fiscales, que suelen fichar a las compañías cuyas direcciones fiscales y actividad comercial resulta sospechosa.



"Las autoridades fiscales a nivel federal tienen la obligación de verificar que quien se registra abriendo una empresa, efectivamente tiene el domicilio fiscal que ha señalado. Y aquí evidentemente no se cumplió con esa obligación", dijo Hilario Barcelata, actual presidente del Instituto de Pensiones de Veracruz, quien fue un duro crítico de Duarte desde su primer año de gobierno.

Cada año, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y las denunció ante la Procuraduría General de la República, de acuerdo con registros consultados por Univision. Pero las denuncias nunca avanzaron, mientras el Congreso estatal aprobaba las cuentas públicas del gobierno de Duarte, a pesar de los montos que no cuadraban.

"Hacia 2016 ya se había acumulado un monto de 2,200 millones de dólares no utilizados, recibidos por el gobierno estatal para gasto en educación, en salud, en otros programas sociales. Ni se utilizó ni estaba en las cuentas bancarias, entonces era un daño patrimonial muy grande", relató Barcelata.

La investigación periodística de Animal Político desató una serie de investigaciones federales en contra de Duarte y algunos supuestos cómplices. El exgobernador dejó su cargo antes de terminar su mandato y huyó a Centroamérica. Fue detenido en Guatemala en abril. Solo un puñado de sus colaboradores han caído en la cárcel.

Operación con prestanombres

La operación de las compañías en el caso Duarte es muy similar a como han funcionado en otros estados de México, según las investigaciones.

"La forma simple en que se constituyen las empresas fantasmas es que van dos o tres personas con identidad falsa o real ante un notario público, se constituye la empresa, son prestanombres, se da de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, se inscribe en el Registro Público de la Propiedad, se abre una cuenta bancaria y la empresa fantasma puede operar", explicó Pérez de Acha, quien integra un comité ciudadano que vigilará las investigaciones contra varios exgobernadores acusados de usar estos esquemas.



Para mover el dinero, según las indagatorias, los exfuncionarios usaron direcciones de personas que no estaban enteradas de que formaban parte del esquema, como la familia Pestañas. Pero también han documentado casos de empleados de bajo perfil, o personas que por un pago mínimo aceptaron entregar sus documentos y formar parte oficialmente de la compañía.

Un caso en el que se ha investigado la presunta participación de prestanombres de este tipo ha sido Aguascalientes, donde el exgobernador Luis Armando Reynoso, quien manejó el estado entre 2004 y 2010, ha estado bajo investigación en México y Estados Unidos.

Univision obtuvo en exclusiva la denuncia contra Reynoso, la cual desglosa una serie de supuestos asociados, que se habrían utilizado para extraer dinero de las cuentas públicas e ingresarlo a los negocios del exmandatario en una compañía constructora que por años ha sido propiedad de su familia. Esta compañía es también mencionada en una demanda de incautación de una corte federal en Texas, a la que Univision tuvo acceso. Reynoso no contestó llamadas ni mensajes de Univision.

Uno de los supuestos asociados fue Luis Fernando Loperena, un joven que trabajaba como jefe de departamento en el gobierno estatal y ganaba 900 dólares mensuales mientras Reynoso era gobernador, de acuerdo con un registro de su sueldo obtenido en exclusiva por Univision.



Los documentos incluidos en la investigación indican que Loperena se convirtió en socio de dos compañías, cuyo capital era muy superior a su sueldo como empleado. Una de ellas construyó el complejo Capital City en Aguascalientes, donde años después ha seguido despachando Reynoso.

Loperena ha litigado su caso en libertad, mientras ha mantenido una vida de clase media, no de empresario. Univision lo contactó en casa de sus padres en Aguascalientes, pero no aceptó dar una entrevista.

El complejo Capital City fue construido en sociedad con un exempleado de gobierno. Peniley Ramírez / Univision Investiga

Reynoso, por su parte, ha sido apresado en dos ocasiones en México, pero ha salido libre gracias al pago de seis millones de dólares en fianzas. Univision obtuvo varios documentos que indican que las fianzas fueron pagadas a través de otro esquema de compañías de papel.

El periodista local de Aguascalientes Rodolfo Franco, quien ha sido denunciante ante las autoridades del caso Reynoso, considera que este es el primer caso documentado en México de operaciones con prestanombres.

Explica cómo ha funcionado: "Constituyo empresas que simple y sencillamente son de papel, son de cartón, les asigno los recursos, los saco, solicito empréstitos, 1,500 millones de pesos para comprar terrenos. Terrenos que valían un centavo pero que los compraba a través de otra persona y se los revendía al gobierno en miles de pesos", detalló Franco sobre algunas de las acusaciones contenidas en la investigación.



Las investigaciones del gobierno han logrado apresar por esquemas de movimientos irregulares de dinero a los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, Roberto Borge, de Quintana Roo, Guillermo Padrés, de Sonora y actualmente buscan detener a César Duarte, de Chihuahua. Todos los casos han sido conocidos por investigaciones periodísticas, no por la actuación de las autoridades.

Los expertos consultados para esta investigación coinciden en que se ha mantenido casi intacta la red de abogados, agentes de bienes raíces, notarios y políticos locales que registraron las compañías, firmaron la adjudicación de los contratos y depositaron el dinero de las cuentas públicas a cuentas privadas.

Pérez de Acha considera que esta forma de combate actual a la corrupción, que ha ido por los responsables más visibles, pero no por las redes, no generará muchos resultados a largo plazo. "¿Dónde están los demás involucrados, los demás culpables, notarios, ejecutivos de cuenta, asesores financieros, asesores legales y asesores contables y aquellas autoridades que protegieron a todo el sistema? Un sistema de este tipo, si no cuenta con protección política y de gobierno, difícilmente puede llegar a los niveles en que operó".

