"Aquí no están todos los que son"

Brasilia, Brasil. 06/01/2017- "Buenos días, informamos de la cancelación de la entrevista colectiva programada para este jueves primero de junio a las 10 horas''.

Con ese escueto comunicado, sin ninguna explicación, la Procuraduría General del Brasil canceló a última hora de hoy la rueda de prensa más esperada en América Latina en las últimas semanas: el anuncio del levantamiento del sigilo a las pruebas que comprometen a funcionarios de América Latina en el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

Las expectativas que se crearon alredor del anuncio fueron más allá de lo que la fiscalía señaló hoy como el motivo de la conferencia. Muchos seguidores del escándalo esperaban que los fiscales revelarían los nombres de los implicados.

De todas formas nada de eso ocurrió y de inmediato se conocieron las críticas de quienes advirtieron que si no se dan a conocer públicamente a los sospechosos, las autoridades de América Latina pueden manipular políticamente la información entregada por Brasil, acusando a unos y protegiendo a otros.

En República Dominicana el reclamo fue público y contundente.

"Ahí no están todos los que son, ni son todos los que están'', aseguró a Univision la ex diputada dominicana Minou Tavarez Mirabal. Tavarez explicó que hay casos desde el 2001 hasta el 2014 entre los cuales están las obras de Punta Catalina que no fueron incluidos en el proceso judicial en virtud del cual se produjeron 14 arrestos esta semana en ese país.



"Se está aplicando un criterio de selectividad dirigido a proteger la complicidad de las actuales autoridades empezando por el presidente de la República'' agrego la diputada.

El presidente del partido Alianza País de Dominicana, Guillermo Moreno también se unió a las críticas del proceso judicial: "esta sociedad igual que la brasileña tiene derecho a saber quiénes son sus ladrones''.

En Argentina, el presidente Mauricio Macri ordenó que se difundiera al público la información que recibirá en los próximos días la procuradora general Alejandra Gils Carbó por parte de la Procuraduría General del Brasil, para evitar un sesgo en las investigaciones sobre los pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos de ese país. Gils Carbó es conocida por ser la ficha más importante del kirchnerismo en el sistema judicial argentino.

Una vocera de la procuraduría de Brasil dijo a reporteros de Univision Investiga que la conferencia fue cancelada porque el fiscal de cooperación internacional Vladimir Aras había tenido que atender un asunto urgente.

Un día antes, Aras explicó a Univisión que en América Latina se creó lo que llamó "una falsa expectativa'' entre quienes asumieron que los fiscales revelarían los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos este primero de junio.



"Nunca tuvimos la idea de tornar esos documentos en públicos'', explicó Aras. "Dijimos que la información se entregaría a las fiscalías de otros países y no a la opinión pública''. El funcionario agregó que sería irresponsable de parte de la fiscalía identificar implicados por cuanto pondría en riesgo las investigaciones locales. Citó como ejemplo el caso hipotético de una autoridad que estuviera interesada en hacer trabajo encubierto de las actividades de uno de los señalados y se vería impedida de hacerlo al darse a conocer su nombre.

De acuerdo con Aras, hasta ahora ocho países de América Latina han hecho 21 pedidos de cooperación internacional. Los países son: México, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.

Aras y otros dos fiscales de la sección internacional que lo acompañaban aceptaron que son concientes de que puede existir una manipulación política de la justicia de otros países al momento de abrir expedientes, pero es poco lo que pueden hacer.

"Es un principio de oportunidad que existe en Estados Unidos. Lo único que podemos hacer es acusarlos aquí en Brasil, pero la ley dice que deben estar residenciados en este país'', agregó Aras.