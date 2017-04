Una estudiante latina fue aceptada en 11 facultades de Medicina

Chelsea Batista tenía tanto miedo de no ser aceptada en una escuela de Medicina que aplicó a 18 universidades simultáneamente. Para su sorpresa, 11 ya la han admitido, incluyendo escuelas sumamente competitivas como Columbia University College of Physicians and Surgeons, Weill Cornell Medicine y la New York University. Algunas incluso le han ofrecido becas completas.

"Jamás me imaginé que iba a tener tanta suerte", dijo a Univision Noticias. Cuando llegó la primera carta de aceptación de SUNY Downstate se dijo a sí misma: 'gracias a Dios, al menos ahora sé que voy a una escuela de Medicina no importa lo que pase'. Pero un par de semanas más tarde empezaron a llegar más. "Todo el trabajo duro, el tener que estudiar toda la noche, todo valió la pena. Escribí docenas de ensayos personales, casi perdí la cuenta", agregó.



publicidad

Batista tiene 21 años y actualmente es estudiante del Macaulay Honors College en Brooklyn. Hija de padres dominicanos, nacida y criada en Nueva York, dice que se siente muy orgullosa de poder ser un ejemplo a seguir para sus cuatro hermanos más pequeños, quienes "ya no mirarán el ser médico, abogado o ingeniero como una quimera, sino como una posibilidad. (...) Mis logros los han abierto a las muchas carreras que pueden seguir, sin importar de dónde vienen".

Desde muy temprano ha querido ser doctora, porque admira el rol que tienen estos profesionales en sus comunidades, y cree que esa pasión se hizo evidente en todas las cartas a las universidades que escribió.

También considera que, aunque para cualquiera es difícil perseguir una carrera en Medicina, por ser hispana proveniente de una familia de bajos recursos, el camino fue aún más difícil, viéndose obligada a tener un mayor nivel de iniciativa y ambición, especialmente porque tenía menos acceso a los recursos que muchos otros aplicantes podían pagar.

Batista narra que aunque tuvo muchos aliados durante su proceso de aplicación, algunas personas le dijeron que estaba consiguiendo entrevistas gracias a los programas de acción afirmativa que buscan aumentar la cuota de los estudiantes de minorías étnicas o raciales en las instituciones educativas, en vez de por su disciplina y trabajo duro. "Tuve que recordarme que no fui elegida porque soy una mujer hispana que cumple con los requisitos. Fui elegida porque como mujer hispana, tuve que luchar contra más obstáculos y resistencia que el candidato típico de la escuela de medicina y aún así conseguí sobresalir. Ser latina no fue una ventaja, fue otro obstáculo", dice.



publicidad

En los momentos en que ella mismo dudó de su valía, recordó que muchos latinos aplican a las universidades y no por su origen obtienen un cupo automáticamente. Su mamá también la alentó y le decía que no nunca ha dudado de que ella llegará lejos. "Siempre ha tenido más fe en mí que yo misma", señala.

Aunque todavía no ha escogido a cuál universidad asistirá, tiene tiempo hasta el 30 de abril, ha dicho que en el futuro planea especializarse en Oncología Pediátrica, porque es un campo que le permitirá abogar por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Dice que siempre ha sido una ávida lectora y que en su tiempo libre ha estado trabajando en escribir una novela de ciencia ficción.