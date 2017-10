Ser bilingüe en español e inglés: ¿Por qué es importante? ¿Qué podemos hacer los padres?

Cuando los padres de un niño inmigrante o de un niño nacido en Estados Unidos valoran su lengua materna y la mantienen viva en la casa y la comunidad, y le brindan a los pequeños distintas oportunidades de experimentar su idioma y cultura de manera significativa, estos niños son consistentemente expuestos a su herencia idiomática y pueden volverse bilingües.

Los niños de padres que hablan español (o si uno de los padres habla el idioma) tienen una conexión con el idioma originario de sus padres. Cuando esta conexión es alimentada, ellos pueden entender mejor los valores de su familia, su historia y su herencia cultural y estarán motivados a desarrollar estos aspectos en sus propias vidas como parte de su identidad.



Este artículo describe los beneficios de ser bilingüe y sugiere algunas maneras concretas en que los padres hispanos pueden ayudar a sus hijos a comenzar temprano este proceso.



¿Cómo ayuda a mi hijo hablar dos idiomas?

El bilingüismo ofrece beneficios cognitivos y académicos, además de que influencia conductas positivas en nuestra sociedad diversa y global. Cada día más los residentes de Estados Unidos están considerando la importancia y el valor de ser bilingües, y algunos investigadores han encontrado que los individuos que hablan más de una lengua:



Son más creativos y mejores resolviendo problemas que los que solo hablan un idioma, Con frecuencia tienen actitud positiva frente a otros grupos idiomáticos y más conocimiento y respeto por otras culturas, Son capaces de aprender otros idiomas mejor, porque tienen un conocimiento de cómo funcionan, Con frecuencia poseen el doble del vocabulario que los niños que hablan solo un idioma, porque ellos conocen palabras en las dos lenguas y Tienen mejores oportunidades profesionales y son capaces de trabajar efectivamente con consumidores, clientes y negocios de diferentes países y culturas.

Además de estos hallazgos, este artículo de Huffington Post Latino Voices ofrece un claro repaso de las ventajas del bilingüismo, y François Grosjean aborda preguntas específicas para padres y cuidadores en su artículo “What Parents Want to Know about Bilingualism.”



¿Por qué español?

Más allás de que sea fundamental para su familia y en su casa, el español es un idioma importante en Estados Unidos y alrededor del mundo. Más de 37 millones de residentes de Estados Unidos son hispanoparlantes, lo que lo hace el idioma más hablado del país después del inglés, además de que es la primera lengua en 21 países.

¿Cómo puedo crear oportunidades para que mi hijo desarrolle su español?

Hay muchas cosas que los padres pueden hacer para valorar el español que ellos hablan y desarrollar el interés de sus hijos en hablar, leer y aprender español. Aquí hay algunas:

Hable español con sus hijos. Conéctese y comuníquese con otros en sus comunidad que hablen español. Participe en eventos en español de la comunidad y la escuela que realcen el idioma y la cultura. Valore y celebre importantes eventos culturales (ejemplo: las fiestas de quince años y los días festivos de sus países). Lea señales, periódicos y revistas en español que haya disponibles en la comunidad. Lean libros y jueguen con juguetes bilingües en español. Escuchen (y canten si es posible) canciones, y vean películas y programas de televisión en español. Descubra si hay programas en español en su comunidad y averigüe sobre posibles oportunidades de liderazgo disponibles para adolescentes que hablen español, como tutorías a estudiantes menores.

El pensamiento crítico se puede enseñar en cualquier idioma

¿Cómo me puedo conectar con otros en mi comunidad?

Hay programas en español en las comunidades, para personas que hablan español, que tienen escuelas los sábados, campamentos de verano, clubs y otras formas estimulantes de aprender español y oportunidades de liderazgo. Es útil conocer qué es lo que estos programas están haciendo y ver si tu comunidad tiene una escuela para los que hablan español como lengua heredada en la que tu hijo pudiera involucrarse. Algunos ejemplos alrededor del país son:

Como parte de su campaña Lead with Languages, desarrollada en colaboración con el National Heritage Language Resource Center, el Consejo Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL) provee una guía para padres de estudiantes de idiomas heredados en español. El sitio además tiene enlaces a videos testimoniales de profesionales bilingües, quienes comparten sus experiencias sobre el valor que el español ha jugado en su propio éxito, como por ejemplo el director de relaciones con los medios de los Tigres de Detroit y un gerente de marca.



Usted también puede explorar algunos libros de fácil lectura enfocados en la enseñanza a principiantes como “The Bilingual Edge: Why, When, and How to Teach Your Child a Second Language” (Kendall King & Alison Mackey) o “Be Bilingual: Practical Ideas for Multilingual Families” (Annika Bourgogne).

-Joy Kreeft Peyton, Senior Fellow, Centro de Lingüística Aplicada, Washington, DC

-Ana Lucia Lico, Cofundadora y directora ejecutiva de la Asociación Brasileña para la Cultura y Educación (ABRACE)