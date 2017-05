Noe Martinon, el joven mexicanoestadounidense que entró en 17 universidades, entre ellas varias Ivy Leagues

Desde hace 17 años, Noe Martinon vive en Los Ángeles en un apartamento tipo estudio junto a su hermana Giselle y sus padres mexicanos. Su papá, Víctor, trabaja como conserje en una compañía de bienes raíces, y su mamá, Irma, es costurera en una fábrica de ropa.

Aunque todos duermen a pocos pies de distancia, Martinon estudia hasta entradas horas de la noche. Todavía hoy, después de haber sido aceptado por 17 universidades lo sigue haciendo. Por eso, a través de la vocera de una organización sin fines de lucro a la que pertenece su escuela, declinó una entrevista con Univision diciendo que en este momento "está muy ocupado con el colegio y quiere enfocarse en su trabajo escolar entre ahora y el fin del año".



Martinon, de 18 años, está terminando el bachillerato en el Santee Education Complex en Los Ángeles, y sus profesores dicen que ha sido uno de los jóvenes más talentosos que han visto pasar por sus aulas. "Es el escritor estudiantil más talentoso al que le he enseñado", dijo Joseph Zeccola, su profesor de literatura inglesa en Santee. "Todos estamos aprendiendo por su presencia".



La primera carta de aceptación de una universidad, reportó Los Angeles Times , fue de Cal State Bakersfield. Luego siguieron UC Irvine, que lo invitó a formar parte de su programa de honores, y después llegaron 15 más, incluyendo dos Ivy League: Cornell y Dartmouth.



Hace pocas semanas decidió quedarse con Pomona College , en California, que está cerca de su hogar. Después quisiera hacer una maestría, quizás en Stanford.



Martinon ha dicho que sus padres han jugado un papel fundamental en sus éxitos académicos. Su mamá se queda muchas veces acompañándolo y motivándolo cuando estudia hasta tarde y su papá siempre les ha insistido a él y a su hermana que lean al menos 30 minutos al día. Incluso, se despertaba temprano a comprar dos copias del periódico, para que lo leyeran juntos en el desayuno.



"You're going to be a champion, keep your head up and don't give up." Thank you dad, I really needed that. ❤️😇

— Noe Martinon (@martinon_noe) September 20, 2016