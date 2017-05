Jose Aceves es hijo de inmigrantes mexicanos y fue aceptado en siete de las ocho universidades más prestigiosas de EEUU

"La primera vez que oí hablar de Jose, él estaba en sexto grado. Otros maestros me decían lo impresionados que estaban con su ética de trabajo, talento, sabiduría más allá de sus años, su brillante sonrisa y su sentido del humor", contó Maricar S. Bagorio , la maestra de química de Jose Aceves, a Univision Noticias. "No fue hasta su octavo grado que lo tuve como estudiante en mi clase de asesoría y no me decepcionó", agregó.

Jose Aceves es hijo de inmigrantes mexicanos y recientemente fue aceptado en 18 universidades de Estados Unidos, incluyendo siete de las ocho más prestigiosas (las de la llamada Ivy League): Harvard, Cornell, Princeton, Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), UCLA y UC Berkeley.



Este viernes decidió finalmente acudir a MIT, en donde el verano pasado fue parte de una clase de introducción a la ingeniería y las ciencias en las que participaron 2100 estudiantes de bachillerato de todo el país, en investigaciones de laboratorio sobre bacterias y ADN. Le dijo a Univision Noticias que quiere estudiar ingeniería enfocada en biología.

Aceves asiste a la escuela secundaria New Open World Academy en Los Ángeles y es el menor de tres hermanos. Sus padres llegaron a este país cuando tenían 20 años. Su mamá trabaja limpiando en un centro médico y su papá es cocinero.

Muchos años su papá batalló contra el alcohol. "La ética de trabajo de Jose y sabiduría más allá de sus años nacieron a través de las responsabilidades que ha llevado desde una edad muy joven, cuando aprendió a cuidar a su papá cuando había bebido demasiado. Atestiguó las luchas que sus padres afrontaron mientras cada uno tenía dos trabajos para apoyar a su familia", escribió la profesora Bagorio en una carta de recomendación que escribió para Aceves.



De esta vivencia Aceves habló públicamente en 2016, cuando fue uno de los estudiantes reconocidos por los premios California Beat the Odds del Fondo de Defensa de los Niños .

También dijo que nunca ha tenido una habitación propia desde que nació. “Aprendí a estudiar con ruido”, ha dicho .

El joven cuenta que se despertaba entre 5:00 y 5:30 am para poder llegar a sus prácticas de waterpolo, que comenzaban a las 6:00 am. El colegio arrancaba a las 8:00 am y después participaba en muchas actividades extracurriculares. “Me doy tiempo para estudiar tres y cuatro horas después de clases, hacer otras actividades extracurriculares y también para relajarme. Me gusta ver la tele, escuchar música y dibujar”, ha dicho . Durante unos años formó parte de la orquesta, donde tocaba el violín. También aprendió guitarra y le gusta dibujar. Se inscribió en un programa en Los Angeles Community College para obtener créditos universitarios y varias veces ha sido presidente del student council y formó parte del club de lectura del colegio.



"Es un participante activo en las discusiones de clase y contribuye enormemente en el fluir de la clase", agregó su maestra, quien cuenta que Aceves recientemente escribió un guión cinematográfico que personificaba las características de los elementos, las propiedades químicas y las situaciones que producen y rompen enlaces químicos a través de una historia de espías y amor.

Sus consejos

Como parte de las celebraciones por la graduación de la promoción 2017, la NOW Academy publicó en su website una carta que Aceves escribió cuando estaba en octavo grado. En ella cuenta que durante las vacaciones por lo general va a México a visitar a su familia con su mamá y habla de sus perros, pero también de sus hábitos de estudio. "Paso la mayor parte de mi tiempo en casa en la computadora o viendo televisión. Soy un estudiante de puras A (...) Trabajo duro en la escuela en mis proyectos, pruebas, exámenes y tareas". En el mismo proyecto dice que, aunque es mexicano, la mayoría de las personas piensan que es asiático. También que su meta era graduarse de bachillerato con buenas calificaciones.



"Mi consejo a los futuros estudiantes es no postergar y trabajar duro en cualquier tarea que tengan. Además, que aprendan a manejar su tiempo, de esa manera tienen tiempo para trabajar en cualquier tarea, pero también tienen tiempo para socializar. Finalmente, que sean quiénes son, no importa lo que sean", escribió.