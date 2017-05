Esta latina no quería correr sola y empezó un movimiento. Ahora corre con miles

En muchas ciudades los grupos de Latinas in Motion se reúnen tres veces a la semana para caminar o correr por lo menos dos millas. Cortesía: Latinas in motion.

Cada vez que Elaine Gonzalez Johnson se veía en el espejo era infeliz: con su primer embarazo, ganó casi 60 libras de peso. Nunca había sido atlética, ni particularmente delgada, pero esto ya fue demasiado. Empezó a caminar por su vecindario: era menos intimidante que anotarse en un gimnasio. Caminar se convirtió en trotar, y en 2012 llegó a correr un maratón en su ciudad: el Philadelphia Broad Street Run.

Pero al cruzar la línea de la meta, Gonzalez se sintió muy sola. La mayoría de los corredores habían ido en grupo y se apoyaban los unos a los otros, pero ella no tenía realmente con quien celebrar. "Tampoco había nadie que se viera como yo", dijo Gonzalez, de origen puertorriqueño, a Univision Noticias.



Esa carrera motivó la organización sin fines de lucro Latinas in motion . Esa misma semana le mandó un mensaje de texto a todas las mujeres que tenía en su agenda telefónica invitándolas a correr con ella el sábado bien temprano en la mañana. Se presentaron 6, la siguiente semana 10, luego 15, 20. Ahora son más de 4,000 mujeres la que acuden cada semana a los distintos 'capítulos' de todo el país. "Los meetups se extendieron como fuego", recuerda, especialmente a través de las redes sociales.

"No quise llamarlo Latinas que corren porque el fitness es muy personal. Tienes que encontrar algo que te funcione, puede ser zumba o natación, nosotras lo que alentamos es el movimiento, la actividad", agregó Gonzalez.



En muchas ciudades los grupos de Latinas in motion se reúnen tres veces a la semana para caminar o correr por lo menos dos millas. Establecen metas personales y se dan ánimo entre ellas. Para participar, las mujeres solo se deben presentar en los encuentros . "Nos animamos y nos estimulamos. Nos damos apoyo, nos aplaudimos las unas a las otras", señala Gonzalez. "A veces esta travesía de vivir una vida saludable es solitaria, a lo mejor eres la única persona en tu familia tratando de hacer estos cambios, por eso es tan importante tener el apoyo de una comunidad", continuó.

Cuando ella empezó su técnica fue sencilla: corría lo que duraba una canción, caminaba otra. Con el tiempo, dice, pudo correr más canciones seguidas de las que caminaba. Fue con el tiempo que descubrió que ese método de alternar es muy común, incluso entre aquellos que terminan maratones. " Una milla es una milla. Así la camines en 20 minutos o la corras en 5", señala. "Correr me dio paz, cada vez que estaba en la pista podía pensar y concentrarme en mí misma", recuerda.



Latinas in motion organiza también una carrera anual cada junio en Philadelphia y ahora están pensando en expandir a otro tipo de encuentros deportivos.

La organización también promueve los buenos hábitos alimenticios. "Lo que debemos es cambiar la manera en que pensamos de la comida. En vez de cosas procesadas, comprar ingredientes frescos. Preferir los vegetales y las frutas a los carbohidratos", añadió, sin que esto signifique sacrificar del todo los condimentos y los sofritos. "La comida es una parte muy importante de nuestra cultura. La idea es tomar decisiones más inteligentes", dice.



Aixa Garcia se unión a Latinas in motion en agosto de 2012. Latinas in motion.

Otras latinas que, como Gonzalez, corren nos cuentan aquí por qué lo hacen:

"Solo ponte de pie y camina"

"Correr me hace sentir fuerte y poderosa. Empecé en la primavera de 2012 y me uní a Latinas in Motion en agosto, en un momento en mi vida en que estaba empezando a poner más atención a mi salud y bienestar físico y emocional. Estaba batallando con una diagnosis de fallo ovárico prematuro, afrontando los altibajos de la infertilidad, y atravesando otros retos en mi vida. Con frecuencia me sentía decaída. Correr definitivamente me ayudó a cambiar mi perspectiva de la vida. Pasé de casi no poder caminar una milla completa a correr medios maratones. Perdí 50 libras y sentí mi salud mucho mejor en general. Ahora mis viajes y mi calendario social giran en torno a mi programa de entrenamiento y a mis carreras.



¿Mi consejo? Solo ponte de pie y camina. Puede sonar un cliché pero un camino de mil millas comienza con un solo paso. Empieza a caminar y enfócate en los minutos en vez de las millas. Sal y camina por 5 minutos, luego 10, después 20. Lo siguiente que sabrás es que estás caminando media hora y has recorrido una o dos millas. Antes de que te des cuenta vas a estar corriendo. Otro consejo: que un profesional te mida los zapatos de correr". Aixa Garcia (Verona, New Jersey).

Yasmin Cuevas empecé a correr en 2011 después de tener un hijo. Latinas in motion.

"Correr se volvió mi válvula de escape como madre soltera"

"Empecé a correr intermitentemente desde la universidad pero me enserié en 2011 después de tener a mi hijo. Corro para ser una mujer saludable, emocional y físicamente. Correr me ha ayudado con el estrés, el manejo de la ira y la depresión. Correr se volvió mi válvula de escape como madre soltera. Corría cuando estaba feliz y cuando necesitaba un descanso. Añadí millas por cada mes que el padre de mi hijo no estaba cerca.

Correr cambió mi vida y salud para mejor. En la medida en que aumentaba lo que corría también cambié mis hábitos alimenticios. Creé un horario para poder seguir el ritmo del entrenamiento y empezaba mi día antes para no tener excusas después del trabajo.



Si realmente quieres enseriarte anótate por una carrera de 5K en tres meses y entrena con amigos que te apoyen y motiven. La diabetes, enfermedades del corazón y obesidad, están afectándonos y a nuestras familias, y es importante para nosotros cambiar y empezar en casa. Recientemente corrí 5K con mi hijo y mi mamá, así puede entender lo importante que es estar saludable". Yasmin Cuevas (Elizabeth, New Jersey)



Jomyra Crespo fue una de las primeras integrantes de Latinas in motion. Latinas in motion.

"Es una sensación maravillosa"

"Empecé a correr el día que nació Latinas in motion en junio de 2012. Corro porque me hace sentir bien, mi mente se aclara, me siento en control. Correr me ha alentado a cambiar mi estilo de vida, mi nutrición, y a enfocarme en mi salud y bienestar. A otras mujeres les recomiendo empujarse más allá de sus límites. Nunca renuncies y siempre cree en ti misma. Es una sensación maravillosa, no solo correr con latinas, pero correr con mujeres de procedencias muy diversas que comparten la misma visión que tú". Jomyra Crespo (Filadelfia)



Zulma Gonzalez-Lombardo corre desde 2009. Latinas in motion.

"Correr es una travesía personal: hazla tuya"

"Empecé a correr en 2009. Lo hago para mantener un peso y un estilo de vida saludable, para ser una con la naturaleza, para unirme a mis hermanas en varias carreras alrededor del país.

Correr no solo ha tenido un gran impacto en mi crecimiento personal, sino también en mi estado físico. Cuando empecé no podía ni correr una milla sin parar varias veces, ahora puedo correr por millas sin detenerme. Tengo mucha resistencia, aguante, y claridad. Puedo prácticamente correr a cualquier lugar en cualquier momento.

¿Mi consejo? Correr es una travesía personal, hazla tuya. Aprende qué es lo mejor para ti, desde los mejores zapatos que culmple con tus necesidades individuales, hasta la manera en que te alimentas.



Además de correr me gusta montar bicicleta. Creo que es importante probar diferentes actividades para mantenerlo interesante". Zulma Gonzalez-Lombardo (Berlin, New Jersey).



