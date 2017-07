Qué impacto tiene que menos estudiantes extranjeros apliquen a universidades en EEUU

El nacionalismo de la administración Trump (aparente en sus políticas, desde la construcción de un muro fronterizo a la prohibición de viaje a países de mayoría musulmana) ha tenido un efecto desafortunado en las universidades de Estados Unidos. Algunos estudiantes internacionales, suponiendo que no son bienvenidos o no estarán seguros estudiando en EEUU, ya no están aplicando tanto a las escuelas del país, y estás ya están reportando un descenso significativo en las solicitudes de estudiantes internacionales.

"Tenemos que ser inteligentes, alertas y duros. Necesitamos que las cortes nos devuelvan nuestros derechos. ¡Necesitamos La Prohibición de Viaje como un nivel de seguridad extra!", tuiteó el presidente Trump este 3 de junio, tras los atentados en Londres.



We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017