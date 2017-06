El pequeño Christoph Lezcano, con apenas unas horas de vida, ya tiene su primer regalo de cumpleaños. La aerolínea aérea estadounidense Spirit Airlines se comprometió a brindarle viajes gratis para conmemorar su nacimiento en pleno vuelo.

El bebé nació cuando su madre embarazada de 36 semanas viajaba de Florida a Dallas (Texas), sin embargo, a los 30 minutos de iniciar el vuelo Cristina Penton comenzó a sentirse mal y pidió asistencia médica.

"Todo empezó muy rápido", contó Penton, "no pensé que estaba teniendo el bebé porque era demasiado pronto, pero después de unos minutos supe que necesitaba atención médica".



Baby born on @SpiritAirlines flight! @NO_Airport #MSY #SpiritBaby #BabyBornOnPlane Welcome to the world, baby Christoph Lezcano! @DailyMail pic.twitter.com/HCCrGKI4oz

