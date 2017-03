No hay latinos ni negros en posiciones de liderazgo tecnológico en Uber

Uber hizo público este martes su primer informe de diversidad, dejando en evidencia el poco espacio que tienen las mujeres y las minorías en posiciones directivas y tecnológicas de la compañía. "Reconocemos la relativa falta de diversidad en todas las formas de liderazgo, incluyendo en nuestra junta directiva. (...) No hay empleados negros, ni hispanos en posiciones directivas en tecnología. Esto claramente tiene que cambiar", escribieron en el reporte.

La fuerza laboral de la empresa, que opera en la actualidad en 450 ciudades en más de 70 países, está conformada en este momento por 63,9% hombres y 36,1% mujeres. La brecha, sin embargo, es mucho más grande cuando se trata de trabajos de ingeniería: 84,6% de los empleados son hombres y 15,4% son mujeres.



Mujeres y hombres con cargos directivos en áreas tecnológicas de Uber FUENTE: Uber | UNIVISION

Las minorías raciales y étnicas también tienen muy baja representación. De todos los empleados de la empresa 49.8% son blancos, 30.9% son asiáticos, 8.8% negros y 5.6% hispanos. De los trabajos tecnológicos 47.9% son asiáticos, 46.2% blancos, 2.4% 'multirraciales', 2.1% hispanos y 1.0% negros. En cargos directivos de tecnología no hay latinos, ni negros y 75% son blancos.



Cargos directivos en áreas tecnológicas de Uber FUENTE: Uber | UNIVISION

La estrategia de inclusión

Uber ha tenido un mal año. Más de 200,000 personas borraron la aplicación después de que la empresa trató de beneficiarse de una huelga de taxis en Nueva York contra la prohibición musulmana del presidente Trump y varios directivos han tenido que renunciar luego de que una ingeniera hizo pública su experiencia de acoso sistemático y sexismo.

Simultáneo al lanzamiento del informe la empresa anunció una iniciativa para "crear un espacio laboral que sea inclusivo y que refleje la diversidad de las ciudades" que sirven.

Para ello conformaron nueve grupos que velarán por la representación de cada minoría. ' Los Ubers' llamaron al grupo latino, el cual será el encargado de crear "una experiencia inclusiva y diversa hispana y latina para todos los empleados de Uber". También está 'UberHue', (hue como tinte, para los afroamericanos), 'WomenofUber' (mujeres de Uber), 'UberABLE' (para aquellos con discapacidades), 'UberVETERANS' (para los veteranos) y 'Shalom' para los judíos a quienes apodaron 'Uberettos' y 'Jewbers'.



En pocas horas, los nombres de los grupos han sido cuestionados por publicaciones y personas en las redes sociales. Drew Salisbury de la revista Death and Taxes escribió : "Lo siento, Uber. Pero estos títulos son realmente ridículos. Más que solo ineptos, reflejan pereza, lo que plantea dudas sobre tu compromiso con la diversidad. No solo carecen de creatividad, sino que son terriblemente reduccionistas. (...) En lugar de inventar estos malos nombres para tus iniciativas de diversidad, ¿por qué no contratan a algunas personas que no sean blancas y hombres?"



Otras medidas

La empresa también anunció un plan para diversificar mejor sus paneles de entrevistas y mejorar los beneficios para hacer que Uber sea más acogedor para los padres.

"En el reclutamiento, hemos actualizado nuestras descripciones de trabajo para eliminar lenguaje potencialmente excluyente y estamos entrenando a aquellos que realizan entrevistas para hacer que nuestros procesos de contratación sean más inclusivos para las mujeres. También estamos desarrollando capacitación para educar a los empleados, cubriendo temas como "por qué la diversidad e inclusión importa", "cómo ser un aliado" y cómo "construir equipos inclusivos", escribieron.