Youtube: Los videos musicales más vistos en el 2017

Hoy miércoles 12 de diciembre Youtube nos muestra su top content del año 2017 con este rewind.

1. Despacito - Luis Fonsi

2. Humble - Kendrick Lamar

3. Shape of You - Ed Sheeran

4. MashUp

5. All Star - Smash Mouth

6. I'm the One - DJ Khaled

7. Entre otros.

En medio de la música se pueden ver imágenes sobre Houston después del Huracán, la explosión en Manchester del concierto de Ariadna Grande y del terremoto en México brindando un mensaje de humanidad y colaboración. Además, del juego viral del año el piso es lava.

Este video se desarrolló con varios Youtubers de todo el mundo como: Hola soy German, Werevertumorro, Luisito Comunica, EnchufeTV, Yuya, entre otros canales y famosos.

En tan sólo unas horas, ya posee más de 10,000,000 de visualizaciones.

Disfruta el video.