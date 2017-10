Ya no hace falta que vayas al baile de fin de curso con un galán: la foto viral que muestra que muchas eligen ir con su novia

Caitlin Crowley tiene 17 años y aunque en su época de colegio salía con chicos, ahora que está en la preparatoria tiene una novia, Kirrin Chew, una con la que sale desde hace casi un año. Para hacer un chiste interno entre sus amigos, puso en su cuenta de Twitter una foto con el recuerdo de cuando salió con Dylan al baile del su colegio. Luego, le contrapuso una foto besándose con su novia actual y lanzó una pregunta. “Del primer año al último, ¿esto se cuenta como crecer?”.



Freshman to senior year, does this count as a glo up??? pic.twitter.com/zyH1GRE3hw — Caitlin Crowley (@caitlincrowley_) 23 de octubre de 2017



Su gracia, que ya no un atrevimiento, porque ya le había contado a sus familiares y amigos desde hacía seis meses su preferencia por Kirrin, se convirtió, sin embargo, en un acto celebrado por las redes que se hizo viral.



La publicación hecha originalmente el 22 octubre ha colectado más de 116,000 likes pero, sobre todo, ha conseguido que cientos de niñas de todo el país compartan una imagen similar: una en la que se ven vestidas para ir a la fiesta anual del colegio al lado de cualquier galán, seguidas de la foto de un beso con su novia actual.

Caitlin Crowley le dijo a Buzzfeed que su intención jamás fue generar semejante avalancha de fotografías y mucho menos convertirse en inspiración para cientos de niñas que querían hacer públicas sus preferencias sexuales. Sin embargo, a juzgar por el número de fotografías que hoy colecta su cuenta de Twitter, su idea realmente inspiró a muchas.

“Amén, chica, ya no necesité a mi alrededor al amigo con barba la segunda vez”, decía la usuaria @devinvasion quien al igual que Caitlin corrió a buscar entre los archivo viejos aquella fotografía de la vez en que había ido con un apuesto chico al baile, para luego mostrar cómo en el siguiente su condición de lesbiana ya no era materia que ocultar.



Amen girl, didn’t need my friend as a beard the second time around 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Na6L80WzLa — dev (@devinvasion) 26 de octubre de 2017



“Decidí compartir este momento porque me siento extremadamente orgullosa del proceso que he hecho para sentirme más cómoda acerca de mi sexualidad”, le confesó por su parte a Buzzfeed Mackenzie Schmidt, esta vez de 18 y quien agregó el comentario a su foto: “Las mujeres lo hacen mejor”.





Aunque las otras imágenes no alcanzaban la viralidad de la primera, era evidente que puestas en las redes sociales de otras chicas empezaban a tener el mismo efecto, una colección de likes y de mensajes de apoyo. Anissa Cruz compartió la suya en la que el galán de la segunda foto es su novia y además de colectar más de 1,000 likes le deseo que Caitlin Crowley lograra con su gesto valiente incluso la atención de la famosa conductora de televisión Ellen Degeneres.



Most relatable tweet of 2017. Hope you make it on Ellen girl.😏 100% my biggest glow up. ❤️🌈 #glowup pic.twitter.com/NCfogix8N2 — Anissa Cruz (@Niss519) 26 de octubre de 2017



A pesar de que el tuit lleva ya casi cinco días rondando, el muro de esta jovencita sigue recibiendo fotos y fotos de todo el país de niñas que decidieron no pretender ser lo que no son.

