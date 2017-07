Una nueva ilusión óptica arrasa en internet y la protagonista es esta tabla

A internet le gustan las ilusiones ópticas. Los internautas enloquecieron con el vestido cuya dueña no sabía si era blanco con dorado o azul con negro, se volvieron locos con la imagen de seis chicas y solo 10 piernas y, más recientemente, volvieron a discutir sobre la foto de unas extremidades que no se sabía si estaban pintadas o tenían brillo.

La última imagen que tiene a internet revolucionada no está relacionada ni con vestidos, colores, piernas o números. La protagonista es una tabla. O un perro. O depende de lo que quiera ver cada uno.

Este miércoles, Honky Kong publicó esta imagen en su cuenta de Twitter asombrado por lo que descubrió en una pieza de madera. Por si quedaba alguna duda escribió: "¿Debería llevar a mi perro al veterinario?".



Should I take my dog to the vet pic.twitter.com/CHiW4C6fQz — Honky Kong (@miketotheklocke) July 12, 2017

La imagen formada por los nudos de la madera claramente muestra un perro, según algunos, triste. Cuando no han pasado ni dos días, el tuit lleva ya cerca de 300,000 'Me gusta' y casi 80,000 retuits, algo sorprendente para alguien que, según muestra su perfil, no llega ni a 1,200 seguidores. Además, ha conseguido ya 3,300 comentarios.



Lo cierto es que este fenómeno psicológico tiene un nombre: pareidolia, la capacidad del cerebro de ver figuras o caras reconocibles en los objetos. Un ejemplo muy común de este fenómeno es cuando identificamos formas o animales en las nubes del cielo.