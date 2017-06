Un niño de 13 años recibe 14.000 mensajes de Whatsapp tras tres días castigado sin celular

Este pasado febrero el hijo de Marta A. M. cumplió 12 años. Durante un tiempo sus padres se habían negado a comprarle un celular, pero por su aniversario cedieron. Un año y 4 meses después su hijo participa en 110 grupos de Whatsapp, algo que descubrieron Marta y su esposo cuando tras tres días de castigo a su hijo, en los que no pudo encender el teléfono, el niño lo volvió a prender y fueron llegando los mensajes, hasta 14.000.

El mismo niños estaba tan sorprendido de la cantidad de mensajes que le enseñó el chorro de mensajes a su madre. "3,000, 4,000, 5,000, no paraban de llegar", contó la madre al medio La Nueva España.



"Mi hijo estaba sorprendido, pero se lo tomó a risa. Yo me reafirmé en lo que ya pensaba durante mucho tiempo: que con los teléfonos estamos inmersos en una locura de la que muchas veces no nos damos cuenta. No los niños, pero lo que es peor, tampoco los padres", explica.

Eran las fiestas de su barrio, en Asturias, Oviedo, y esa parece ser la razón de la cantidad de mensajes que recibió, muchos eran simples saludos de gente que se incorporaba al grupo, "¡Hola!, ¿qué tal?".

Presión por el celular

Marta conoce bien lo que su hijo y sus amigos comparten en Whatsapp. Fue el último de su clase al que sus padres compraron un móvil así que antes de tener uno el niño, por no quedarse fuera de los grupo, daba el teléfono de Marta a sus amigos, quien recibía los mensajes.

Pero llegó el momento en que la presión era demasiada, el niño insistía, y compraron el teléfono. "Es la peor compra que hemos hecho nunca", dice Marta.

En Estados Unidos la edad media para tener un smartphone ha descendido hasta los 10.3 años y puede ser aún más baja si hablamos de teléfonos regulares.

Los niños entre 12 y 15 años pasan más tiempo en internet que viendo la televisión (17,2 horas por semana frente a 15,7), según este estudio que compara el consumo de medios y presencia online en los más jóvenes.



Entre los 12 y los 15 años el teléfono es el dispositivo más popular para navegar por internet y el más utilizado de forma social y para ctividades creativas como quedar con amigos, enviar mensajes y mirar y compartir fotos.

"Mi hijo no es problemático, tiene relaciones normales, saca buenas notas", explica Marta. "Mi marido y yo tratamos de prestar atención al tipo de información que intercambia y nunca hemos visto algo preocupante", añade.

Sin embargo, este verano se irán con él y sus dos hermanos a Portugal, donde no tendrá acceso al móvil. Recientemente ha estado en un campamento de varios días en el que solo podían utilizar el celular 10 minutos por día, y el niño lo ha pasado bien.

El ejemplo de los adultos es algo que preocupa seriamente a Marta: "Cuando empezó el instituto mi hijo estaba sorprendido de que no les dejaran utilizar el celeular mientras que los profesores escribían en los suyos durante las actividades escolares".