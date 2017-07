Un hombre trans embarazado de su marido da a luz a un niño

"Cuando alguien les diga que los hombres no pueden dar a luz, muéstrenle este video": Un hombre trans embarazado da a luz a un niño Univision

Este pasado viernes 14 de julio nació Leo tras un trabajo de parto de 30 horas. El bebé nació en Portland, donde vive su familia, pesó 9,5 libras, se porta bien y está sano. Nada novedoso en este nacimiento si no fuera porque uno de los padres de Leo, Trystan Reese, es quien ha dado a luz a este bebé. Trystan, que nació mujer pero hizo una transición para ser un hombre basada en terapia hormonal conserva su vagina, útero y ovarios, de manera que puede quedarse embarazo y dar a luz.

Hace 9 meses que Trystan se quedó embarazado de su marido, Biff Chaplow, con el que ya tiene 2 hijos, una sobrina y un sobrino que adoptaron para sacarlos de una situación de abuso. Desde entonces la pareja ha ido documentando el proceso y explicando bien claras las razones por las que un hombre trans podría querer quedarse embarazado, algo que parece inquietar a personas transfóbicas pero también a personas que apoyan al colectivo LGBT pero ven en este embarazo una claudicación de muchas de las razones para ser trans: salir de un cuerpo que no corresponde con funciones que no corresponden al cuerpo que realmente anhelan.



Pero no es el caso de Trystan que lo explica bien claro en este video. Él nunca ha sentido rechazo por su cuerpo, ama su cuerpo, jamás ha querido parecerse a lo que la sociedad dice que son los hombres sino a su propia idea de hombre. Para él fue suficiente con una terapia hormonal que le hiciera crecer la barba y le diera aspecto masculino. A partir de ahí manipuló su cuerpo de distintas maneras para "reclamarlo y hacerlo mío" a través de los tatuajes y de la imagen.

"No creo que estar embarazado me haga menos hombre", declaraba en el video. "Me gusta ser un hombre con útero", reconocía también. Por eso dejó de tomar la testosterona que le impedía quedarse embarazado y decidió que era un hombre que podía tener hijos y los tendría. Y este viernes nació Leo.

