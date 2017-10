Trump asegura que su Renoir es auténtico, un museo dice que es una falsificación

El Instituto de Arte de Chicago expone desde hace 80 años "Dos hermanas (en la terraza)", una de las obras del pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir.

La persona que donó la obra a ese instituto, se la compró por 100,000 dólares a un comerciante de arte que la obtuvo directamente del artista en 1881.

Sin embargo, esta semana el tema se hizo noticia luego de que el biógrafo de Donald Trump, Tim O'Brien, afirmara que el presidente le aseguró que la obra en cuestión la posee él, actualmente colgada en una de las paredes de la Torre Trump de Nueva York.

O'Brien afirmó en una entrevista con Vanity Fair que Trump insistió varias veces que él tiene la original.

Todo el debate empezó cuando el biógrafo, que es autor del libro "TrumpNation: The Art of Being The Donald", reconoció el cuadro cuando lo vio.

"¿Sabes?, ese es un Renoir original", le dijo Trump. Pero O'Brien le indicó que él creció en Chicago y que la obra siempre ha estado en el Instituto de Arte de la ciudad, a lo que Trump respondió: "Ese no es el original".

En declaraciones al diario The Chicago Tribune, la portavoz del museo, Amanda Hicks, reiteró esta semana que es irrefutable que la obra auténtica está en una de sus salas desde 1933. "El Instituto está convencido de que nuestra versión es real".