Tras la polémica por sus declaraciones clasistas, la esposa del secretario del Tesoro se retrata con sábanas de dinero

Las firma del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y de la tesorera de Gobierno, Jovita Carranza, están ahora consignadas en los billetes de dólar. Cumpliendo con una tradición que lleva en pie desde 1914, este miércoles hicieron una visita a la oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos para ver de primera mano cómo había quedado consignada su intervención en el popular billete que, en su nueva versión, circulará desde el próximo diciembre.

Con las tiras de billetes impresos en las manos, Mnuchin y su esposa aprovecharon la ocasión para posar ante las cámaras. De inmediato, la particular escena se hizo viral en Twitter.



"Eligiendo el papel para la pared de la sala de coñac".



Picking out wallpaper for the cognac-swirling room pic.twitter.com/gAqp6wostD — Andy Richter (@AndyRichter) 15 de noviembre de 2017



"Encuentra a alguien que te mire de la misma manera que Louise Linton mira a Steve Mnuchin sosteniendo una hoja de billetes de dólares con su nombre en ellos".



Find someone who looks at you the way Louise Linton looks at Steve Mnuchin holding a sheet of dollar bills with his name on them pic.twitter.com/3fGXmJti6c — Christopher Ingraham (@_cingraham) 15 de noviembre de 2017



"Yo nunca cargo efectivo, pero cuando lo hago, lo cargo en sábanas".



“I don’t often carry cash, but when I do—I carry it in sheets.” pic.twitter.com/UUmcRWPpPn — Adam Smith (@asmith83) 15 de noviembre de 2017



Los ácidos chistes parecían tener un claro antecedente.

En agosto, el secretario del Tesoro fue presa de otro episodio de críticas en redes una vez que tras un viaje de trabajo en Kentucky su mujer decidió publicar en su cuenta de Instagram una polémica fotografía con el siguiente mensaje: “Gran viaje de un día en Kentucky, gente linda, hermosos paisajes”. Luego, en el mensaje desplegó una serie de hashtags con los que develaba el origen de su costoso atuendo: los pantalones, de Roland Mouret (precio original 689 dólares); las gafas de sol, de Tom Ford ( 400 dólares); la pañoleta, de Hermes ( 300 dólares) y los tacones de Valentino, con su referencia ‘rockstud’ ( 1,000 dólares).

Los usuarios no tardaron en refutarle: “Complacida de que nosotros hayamos podido pagar por tu pequeño viajecito”. A lo que ella respondió hiriente: “Ay linda Jenni Miller, ¿tú crees que esto fue un viaje personal? Adorable! ¿Tú crees que el Gobierno de los Estados Unidos pagó por nuestra luna de miel o por nuestros viajes personales? Me muero de risa. ¿Acaso le has dado más a la economía que mi esposo y yo? ¿Ya sea en lo que damos en impuesto o en el sacrificio que hacemos por nuestro país? Estoy segura de que pagamos más impuestos durante nuestro viaje de un día de lo que tu alguna vez lo has hecho. Estoy segura de que la cantidad que sacrificamos cada año es mucho más de lo que tú algún día podrás dar incluso si estuviera en tus manos la decisión. Gracias por este comentario pasivo agresivo…”.



Con toda esa mala percepción pública que generó ese incidente, muchos internautas incluso estaban sorprendidos de que esta pareja creara de nuevo una situación para ser criticados.

Además de los chistes en torno a su dinero, la ropa de Louise Linton, con guantes de cuero y gabán negro, posando como si se tratara de una revista de farándula, no ayudó y le valió que fuera comparada con villanas de Disney y hasta con personajes de Star Wars. "Que Dios bendiga a Louise Linton, quien incluso después de tener uno de los peores desastres en prensa del año no puede dejar de vestirse como una villana de Disney".



God bless Louise Linton, who even after one of the worst PR disasters of the year is unable to stop dressing like a Disney villain. pic.twitter.com/dcmtDNGQyS — Jesse Berney (@jesseberney) 15 de noviembre de 2017



"Muchas cosas están pasando en esta foto, pero estoy sorprendido de descubrir que la esposa de Steven Mnuchin mató a Han Solo".



So much going on in this photo but I am shocked to find out Steven Mnuchin’s wife killed Han Solo pic.twitter.com/Ic2GBIemGC — Dusty (@DustinGiebel) 15 de noviembre de 2017



Parece que los años en los que el protagonismo de un secretario de Tesoro se reducía a ostentar su firma en los billetes de un dólar ha quedado ya muy lejos.

