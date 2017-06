¿Qué quiso decir Barron Trump con esa camiseta de 29.50 dólares en la que se leía 'The Expert'?

Barron Trump eligió una peculiar camiseta para hacer su arribo oficial a la Casa Blanca. Una de la marca J.Crew de tan solo 29.50 dólares que decía con letras contundentes y claras: ‘The Expert’ (‘El Experto’).

Cuando alguno seguidores (¿o detractores?) de los Trump se aventuraron a la página de J.Crew a buscar la referencia que había elegido el pequeño, la página sentenciaba que lamentaba informar que ese “producto se había hecho tan popular que se había agotado”. Era tentador sacar una rápida conclusión: tal como lo había hecho Michelle Obama en su momento usando un discreto suéter de esta marca, Barron había logrado agotar un producto de moda, algo que solo consiguen los verdaderos íconos. ¿Iba ahora Barron a competirle a su madre en materia de imponer estilo?



La camiseta de Barron Trump de 29,50 dólares está agotada en la página de J.Crew.



Sin embargo, después con un comunicado, J.Crew vino a confirmar que esas sospechas, algo infundadas, no eran cierta. La camiseta, que hace parte de la colección primaveral de 2015, lleva varios meses agotada, no por efecto de Barron y su aparición por fin en la Casa Blanca, sino porque al parecer a muchos niños en Estados Unidos genuinamente les gustó, la compraron hasta agotarla y la marca no sacó nuevas versiones.

Sin embargo, la camiseta de Barron en realidad tenía el potencial de ir mucho más que convertirlo en un ícono de moda.

Es difícil imaginar que un niño de tan solo 10 años –no hay que olvidar que esa es la edad del pequeño aunque su estatura nos tiente a pensar que es mayor– se ponga a idear declaraciones políticas, la ropa a esa edad no es más que una manifestación desprevenida y caprichosa de gusto. De seguro, y como le ocurrió a otros cientos de niños, a Barron le hizo gracia vestirse con semejante título.



Pero cuando se es el hijo del presidente de los Estados Unidos y cuando se ha estado ausente de la Casa Blanca por seis meses resulta imposible que cualquier detalle de la ropa que se elige para la llegada a su nuevo hogar no capture la atención.

Una camiseta nunca es irrelevante, eso lo saben los expertos de moda desde hace muchas décadas, desde que las revoluciones juveniles del 68 y, posteriormente, movimientos contraculturales como el punk hicieron que las camisetas fueran el lugar privilegiado para expandir ideales, expresar ideas políticas trasgresoras y hasta proponer posturas sobre la vida todo sin decir una sola palabra, solo dejando que la ropa hablara.

De hecho este potencial de comunicación de una camiseta se ha acentuado tanto en los últimos tiempos que incluso muchas niñas han mostrado su indignación en las redes y se han hecho virales porque solo les diseñan camisetas rosas y con princesas, cuando ellas se consideran mucho más que eso.

La camiseta de Barron nos dice por ejemplo que sí, que los Trump usan ropa de marcas normales, como el resto de los mortales, y que aunque Melania Trump pueda ir a una reunión vestida con una chaqueta de 51,000 dólares encima, su hijo puede ir vestido con simplemente 30 dólares encima.



Nos dice también que sí, que Barron se declara un experto, pero no quizás un experto en tecnología como algunos críticos se han aventurado a asumir después de invocar las dos veces que Donald Trump ha declarado que es su hijo el que verdaderamente sabe de asuntos tecnológicos en la casa. Barron Trump sí se declara un experto, como se declararía un niño, uno que cree con la fantasía de la infancia que quizás como profesa el mismo slogan de la marca “cualquiera que sea su verdadera capacidad, esta es una camiseta que lo identifica como un experto”.

Quizás también Barron Trump quiera mandarle un mensaje a todos los que levantaron tanta mofa tras ver sus caras durante la inauguración, como la hizo la guionista Katie Rich, del show Saturday Nigth Live a la que despidieron, y decirles que no, que no es ningún tonto, que es más bien todo un experto.



