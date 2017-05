¿Qué escribió Donald Trump en el Muro de los Lamentos? Internet tiene la 'respuesta'

Donald Trump visitó este lunes el muro de los Lamentos e hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en acercarse a este lugar sagrado para los judíos.

Trump se acercó, tras visitar el Santo Sepulcro, al conocido muro con la cabeza cubierta con una kipá (el solideo judío). Allá, durante unos momentos rezó y -como manda la tradición- dejó un papel con una petición entre los bloques de piedra.

Nadie sabe que ponía el papel, pero los memes sobre lo que escribió comenzaron inmediatamente a publicarse bajo el hashtag #TrumpNote. Estos son algunos de ellos:

La polémica promesa del presidente de construir un muro con México no podía pasar inadvertida, sobre todo cuando Trump ha puesto continuamente a Israel como un ejemplo donde las barreras funcionan.



#TrumpNote : "My wall will be way way bigger than this" pic.twitter.com/WwjXhEEixj

Algunos en las redes sociales hicieron referencia a los pronunciamientos falsos de Trump en los que afirmaba que perdió en voto popular ante Hillary Clinton porque millones de indocumentados votaron en las elecciones.

A nice note by Trump that he just placed in the Western Wall. pic.twitter.com/GVycRqQ3Fj

