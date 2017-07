"Por favor, cásense": internet pide a dos desconocidos que llevan 3 años mensajeándose por Tinder que tengan una cita

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017



Josh Avsec es un joven que vive en Kent, Ohio. En 2014 Tinder, la aplicación para encontrar pareja, le propuso un match. Ella era Michelle Arendas, que también estudiaba en la universidad de Kent. "Hey Michelle", escribió el chico. Pasaron los días y ni rastro de Michelle. Pasó un mes, nada. Mes y medio, nada. Y de pronto, dos meses después Michelle se pronunció.

"Perdona, mi teléfono murió", dijo la chica. La excusa del celular sin batería para justificar un vacío de dos meses hizo gracia a Josh que contestó con sorna: "Wow, lo encontraste bastante rápido. Normalmente me lleva unos 5 meses encontrar el cargador" y ella siguió la broma, "solo me quería asegurar de que estuviera completamente cargado", contestó Michelle.



Ahí acabó todo hasta que dos meses después Josh escribió de nuevo a Michelle: "Perdona, estaba en la ducha". Y un mes después ella le contestó, "Acabo de ver tu mensaje, perdona, estaba en clase".

Este sábado Josh Avsec colgó en Twitter los pantallazos de sus 3 años de lentísima relación por mensaje con Michelle diciendo: "un día voy a conocer a esta chica y va a ser épico", y el culebrón se montó. Los usuarios, entre bromas, memes y emoticonos de risas, pedían a la pareja que se conociera de una vez, que se casaran incluso.



That's too much pressure to put these two lauren! — Co-Prodcr Speed Weed (@NutenbutaGthang) July 10, 2017

Tanto es así que Tinder intervino: "lo bueno se hace esperar", tuitearon desde la cuenta de Twitter de la aplicación para ligar.



Good things come to those who wait ⌛️ — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

Y ahora ha propuesto a Josh y Michelle invitarles a un lugar de su elección para que al fin se conozcan en la vida real. "Tienen 24 horas para decidir la ciudad en la que quieren tener su primera cita y nosotros los enviaremos allá".



It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

Ni cortos ni perezosos han escogido Maui, en Hawaii a donde Tinder ha prometido llevarles para que tengan al fin la primera cita que tanto se ha hecho esperar.



