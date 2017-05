Parece un enternecedor video de Ivanka Trump con su hijo, pero es un truco para promocionar su libro

En su cuenta de Instagram, la escena de ella bailando con su hijo Joseph de tres años ha alcanzado más de 600 mil reproducciones. Aunque el video tiene la capacidad de enternecer hasta a sus mayores detractores logra también otra cosa, promocionar con un link su nuevo libro ‘Women Who Work: Rewriting the rules for success'.

¿Qué haces si tu anhelado libro sale a las librerías y tú, por ocupar un cargo decisivo en la Casa Blanca, no puedes salir de gira a promocionarlo? Sencillo. Primero, te tomas tus redes sociales de más de 3,5 millones de seguidores. Segundo, publicas el más adorable de los videos con tus hijos bailando. Tercero, le pones un link a pie de página que lleve a todos los usuarios a… un artículo sobre tu libro ‘Women Who Work: Rewriting the rules for success’ ('Las mujeres que trabajan: reescribiendo las reglas del éxito').

Ivanka Trump sabe lo que hace. Su más reciente video publicado en Instagram en el que se le ve haciendo una coreografía con su hijo Joseph, de tres años, mientras son observados por Theodore, de uno, y que tiene más 600 mil reproducciones, enternece hasta su más férreos detractores.



Little moments matter, especially for working moms!! #TBT to an after-work dance party with my boys. @WorkingMother magazine outlined 10 additional things I have to say about motherhood in my #WomenWhoWorkBook. See the article at: http://bit.ly/2q260xz Una publicación compartida de Ivanka Trump (@ivankatrump) el 4 de May de 2017 a la(s) 5:02 PDT

"Los pequeños momentos importan, especialmente para las madres trabajadoras. Recuerdos de un baile con mi hijo después del trabajo. @WorkingMother Magazine habla de otras 10 cosas adicionales que tengo que decir sobre la maternidad #WomenWhoWorkBook", profesa el mensaje que acompaña el video.

La hija del presidente Trump se vale de un lugar que es muy difícil de atacar o de fiscalizar, su condición como madre y sus propias redes sociales, para hacerle un guiño a ese libro que ha escrito para darle lecciones de éxito a las mujeres trabajadoras y que ella oficialmente no puede promover porque puede caer en conflicto de intereses.

La estrategia no resulta nada extraña, una vez que Ivanka Trump ha hecho de su Instagram un testigo a la vez de su vida diaria en la política, así como de su vida privada en la casa con los niños. Esa doble dimensión, la de ser una madre entrañable que a pesar de ocuparse de verdaderos asuntos de estado tiene tiempo para juguetear con sus hijos resulta muy provechosa cuando se trata de promover un libro que busca justamente eso: hablarle a las mujeres, según su propia experiencia, de cómo triunfar.



El libro de Ivanka salió el 2 de mayo a librerías y aunque fue escrito mucho antes de que su padre tomara posesión como presidente revive la sombra de conflicto de interés que se ha posado sobre ella desde que su familia puso su primer pie en la Casa Blanca. Por eso ella ha dejado claro que las ganancias que devengan de su venta serán donadas a organizaciones sociales y que no lo promocionará para que no haya críticas sobro su uso excesivo de poder.

Pero, aunque desista de recibir dinero y de hacer promoción, bailar con sus hijos y crear fenómenos virales sí que puede aunque a la final, sean lo mismo.

