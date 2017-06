Obama sale a cenar con su 'bromance' Justin Trudeau y la foto se hace viral

Mientras a Donald Trump le cuesta sacarle una sonrisa al Papa Francisco y solo consigue que presidentes simpáticos como el francés Emmanuel Macron lo dejen con las mano estiradas en los encuentros del G7, Obama, lejos ya del poder, parece seguir gozando de fama y aprecio entre sus amigos mandatarios.

Después de dar un discurso en la Cámara de Comercio de Canadá, en el que alertó sobre los riesgos del populismo en tiempos de incertidumbre y en el que admitió estar “en desacuerdo con la decisión tomada por la actual administración de sacar al país del acuerdo de París”, él y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se escaparon de los agites políticos y se fueron juntos a cenar como en los viejos tiempos.



A las 9:27 de la noche, el mandatario canadiense posteó en su Twitter una foto que delató el lugar en donde habían decidió ir a cenar, el Liverpool House en el barrio Little Burgundy. Además, dió detalles de lo que estaban conversando: “Cómo hacemos que los líderes jóvenes empiecen a tomar acciones en sus comunidades. Gracias por su visita y por compartir sus ideas conmigo en mi tierra”.



How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w