Thomas Gunderson reposaba en su cama después de la operación para extraerle la bala que había recibido en el tiroteo masivo de Las Vegas que había dejado 58 víctimas mortales.

De repente, entre flashes, entró a su habitación la primera dama Melania Trump quien de inmediato le pidió que no se pusiera de pie. Luego entró el presidente Trump, que al verlo proclamó "a mi me aparece que este hombre luce muy fuerte". Thomas, a pesar de tener su pierna herida se mantuvo de pie y lo saludó con firmeza.

Luego compartió esta escena en un video en Facebook, con el siguiente mensaje: “No podía quedarme sentado cuando el presidente de este gran país vino a estrechar mi mano. Puede que haya miles de cosas ocurriendo en este país, pero siempre respetaré a mi patria, a mi presidente y a mi bandera. Con un disparo en la pierna o no, me pararé y le mostraré a mi presidente el respeto que merece”.

En cuestión de horas el video consiguió más de 17 millones de vistas, fue celebrado por más de 480,000 y comentado más de 70 mil veces.

Más allá de la conmoción y la solidaridad que han despertado en general cada una de las historias de las víctimas de este ataque en el Festival 91 Harvest, Gunderson había convertido el acto de pararse herido ante el presidente en un soterrado comentario sobre toda la polémica que hubo hace unas semanas con los jugadores de la NFL por arrodillarse durante el himno. Al menos así lo leyeron miles de los seguidores que comentaban su actuación:



"Siento mucho por lo que está pasando. Muchas gracias por mostrarle a nuestro país el respeto que merece. Puede que no me guste el presidente y que no haya votado por él, pero el cargo que él ostenta merece respeto. Nuestro país merece respeto", le escribió Dawn Harris Campos. "Mis mayores respetos por pararte por el presidente, el país y la bandera”. “Eres un patriota y un caballero”, replicaba Michelle Okula. “Me encanta el mensaje que estás tratando de promover", añadía Robert Bryant. "Gracias por pararte frente a nuestro presidente", se sumaba Melanie Dietrich.