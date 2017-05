Michelle Obama tuitea (sin querer) el número de teléfono de un exempleado de la Casa Blanca

Tecleó los 10 números y presionó publicar. Fue un accidente, pero la exprimera dama Michelle Obama compartió con los 7.7 millones de usuarios que la siguen en Twitter el número de teléfono de un exbecario de la Casa Blanca.

"Hola, no estoy disponible", se escucha en el buzón de mensajes que sale cuando se llama. Según The New York Times el número pertenece a Duncan Wolfe, quien fue becario del anterior gobierno de acuerdo con la biografía de su web.



Ups: Este fue el tuit que fue compartido accidentalmente con el número de teléfono de un exbecario de la Casa Blanca. Cuenta de Twitter de Michelle Obama

Comenzó como fotógrafo, pero luego se inclinó por la dirección y producción de videos, relata en su página. "La administración Obama le llamó para que documentara el último año de Barack Obama en el poder como estratega de contenido digital para la Casa Blanca", agrega.

Entre los trabajos que acompañan su biografía aparecen una entrevista con Obama en la Oficina Oval y un video de Michelle hablando sobre su iniciativa Lets Girls Learn. Duncan también estuvo a cargo del popular video en el que Lin-Manuel Miranda rapea junto al expresidente Obama, según el Chicago Business Journal.

The New York Times reportó, citando a un funcionario que trabaja con los Obama, que se trató de un accidente. La cuenta no fue hackeada. El tuit ya fue borrado, pero Wolfe recibió accidentalmente un gran anuncio publicitario.



publicidad

Ve también: