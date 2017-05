'Me enflorece', el nuevo estado de Facebook de la flor violeta que genera memes

El ícono de un recatada flor violeta con centro amarillo apareció hace un año como un gesto de Facebook para celebrar el día de las madres. Un dibujillo temporal que se incorporaría a los de ‘me gusta’, ‘me encanta’, ‘me enfurece’, ‘me entristece’ y ‘me sorprende’. Su significado originalmente en inglés fue ‘thankful’, es decir ‘agradecida’, y efectivamente intentaba materializar el sentimiento de sentirse feliz y celebrar a las madres.

Pero en un intento por traducir el dibujo bajo la misma fórmula que opera sobre los otros íconos, en varios países la flor empezó a significar no ‘me enorgullece’ como lo tenía planeado Facebook sino ‘me enflorece’. Pero ¿qué estado de ánimo puede ser enflorecer? ¿Un sentimiento? no es… Acaso siquiera existe la palabra en la RAE.



Aunque “estoy todo flor” es un estado de ánimo que para algunos venezolanos puede resultar común para designar que todo está bien y podría estar cercana a la expresión me enflorece, por aquello de la flor, en el resto de Latinoamérica el descabellado uso desata risas. En Estados Unidos la flor violeta todavía no parece estar disponible.

En vista de que el ícono ha revivido, Twitter ha enloquecido con memes que se burlan de las posibles situaciones en las que alguien puede querer decir ‘Me enflorece’. A la final esta no es más que una prueba de que como sucede con el lenguaje en el mundo de los emoticones todo dependerá del uso que se le de.



Me encorazona, me enflorece, me enllorece, me entodo <3 <3 <3 https://t.co/t1ohhporl1