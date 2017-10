Las redes contra Melania: “Lanza su campaña antibullying el día en que su esposo acosa a una viuda en Twitter”

Cuando Melania Trump hizo su primera insinuación de que uno de sus programas de trabajo sería combatir el bullying que padecían muchos de los niños en el país, le llovieron críticas por todo lado. Su esposo, el entonces candidato republicano Donald Trump, había dado serias lecciones de cómo operaba el buylling en todos los niveles posibles en la política.

Pero si en ese entonces y cuando dio su discurso en la ONU, una avalancha de indignación se posó sobre sus propósitos, este lunes las redes no le han dado tregua. “Melania ha lanzado su campaña antibullying justo en un día en el que su esposo está acosando una viuda en Twitter”, decían alguno detractores señalando que 9 meses después de la posesión presidencial, su cometido de erradicar el acoso entre estudiantes sigue pareciendo discrepante y fuera de lugar dentro de la administración Trump.



Melania launches her anti-bullying campaign on a day when her husband is bullying a pregnant war widow on Twitter. https://t.co/U6aYZ0LoBO — Steve Silberman (@stevesilberman) 23 de octubre de 2017



Así, mientras la primera dama hacía una parada sorpresiva en un colegio de Bloomfield Hills, Michigan, para cumplir con su plan de gobierno y dejarle saber a su joven público su lema: “Siempre he creído que tienen que tratarse con respeto y compasión y ser ustedes mismos”, las redes sociales le recordaban que el “buylling empezaba por su propia casa”:



Melania, the bullying is coming from inside the house https://t.co/I99CkZ6dXE — Eric Haywood (@EricHaywood) 23 de octubre de 2017



Le mencionaban el episodio con la viuda del sargento La David Johnson, esposa del soldado muerto en Níger la semana pasada a la que Trump llamó por teléfono y, según declaró la mujer, "me hizo llorar mucho más". También sacaban a colación cómo su esposo, el presidente Trump, seguía denigrando a la representante demócrata Federica Wilson llamándola chiflada (en inglés usando la palabra wacky).



Kindness starts at home, Melania. No one can take your Anti-Bullying Campaign seriously unless the POTUS stops bullying. #hypocrites — Kathleen Brooks (@katbrolv79) 23 de octubre de 2017



Sin percatarse de las críticas, la primera dama persistió en su cometido acompañada de la secretaria de educación, Betsy Devos, y visitaron los comedores de otro colegio, el Orchard Lake Middle School en West Bloomfield, en donde la esposa del presidente dejó saber sus esfuerzos por promocionar la campaña ‘Nadie come solo’ (No One Aats Alone). “Pregúntenles qué les gusta, cuáles son sus hobbies, y así nadie estará solo o estresado y todos se sentirán incluidos”.

Además de las redes sociales, muchos medios de comunicación no tardaron en señalar la incongruencia entre el predicamento de Melania Trump y el accionar del presidente. Sin embargo, la jefa de comunicaciones de la primera dama le ofreció a CNN una contundente respuesta: “La señora Trump es independiente y actúa independientemente de su esposo. Hace lo que cree que es correcto, y sabe que tiene una oportunidad real a través de su papel de primera dama de tener un impacto positivo en la vida de los niños. Su único enfoque es efectuar cambios dentro de nuestra próxima generación”.



Aunque claro, luego hizo una aclaración que nos devuelve a la paradoja: "el presidente Trump apoyaba completamente a su mujer en sus cometidos".

