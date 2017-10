Las niñas por fin podrán formar parte de los Boy Scouts

Por 107 años, los Boy Scouts ha sido una organización que ha aceptado, como su nombre parece explicarlo y reducirlo, solo a niños. Este miércoles, sin embargo, el grupo que cuenta con 2,3 millones de miembros entre los 7 y los 21 años en el país ha dado un giro inesperado al informar que desde ahora las niñas también tendrán cabida en la organización.

"Hoy abrimos un nuevo capítulo en nuestra historia. Por voto unánime le damos la bienvenida a las niñas desde Cub hasta Eagle", dijo Michael Surbaugh, director ejecutivo del grupo.



