La mexicana que pinta de blanco las piedras por dónde se puede cruzar el Río Bravo

Güera tiene un puesto de comida ambulante en Los Ángeles, al igual que otras 10,000 personas, pero ahora respira aliviada ya que no tiene que preocuparse de que la arresten mientras vende tamales. La medida votada a finales de enero evita que los inmigrantes indocumentados terminen en la lista negra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un cabildo abierto en Salem, New Hampshire, el entonces candidato presidencial republicano dijo no tener problema en "mirarlos a la cara y decirles ‘ustedes no pueden venir aquí’.