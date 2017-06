¿La leche achocolatada viene de las vacas cafés? No, pero según una encuesta muchos en EEUU lo creen

En una encuesta de 1,000 personas hecha por Edelman Intelligence, 48% dijo no saber exactamente de dónde provenía la deliciosa bebida que no es más que leche, chocolate y azúcar. Esto parece una evidencia más de lo que los expertos llaman analfabetismo agrícola.

De 1,000 encuestados 48% no supo responder a ciencia cierta de dónde provenía la leche achocolatada.

De 1,000 encuestados 48% no supo responder a ciencia cierta de dónde provenía la leche achocolatada. IStock

Si le preguntaran de dónde viene la leche achocolatada, usted ¿qué respondería? Pues una recientemente encuesta realizada por Edelman Intelligence le hizo esa pregunta a 1,000 estadounidenses a lo largo de 50 estados y la respuesta fue sencillamente una verdadera sorpresa: mucho dijeron que la leche achocolatada viene de las vacas cafés.

No es un chiste. “En principio el 48% de los que respondieron a nuestras preguntas dijeron que no tenían tan claro de dónde provenía la leche achocolatada, pero después los datos arrojaron que el 7% de los encuestados creen que esta leche, que no tiene el tradicional color blanco, provine de vacas de color café”, le explicó a Univision una vocera de ‘UndeniablyDairy.org’, la organización que comisionó la consulta con el fin de descubrir costumbres y creencia al momento de consumir lácteos en EEUU.



publicidad

Si la muestra de 1,000 estadounidenses se extrapolara a la totalidad de la población del país, como se arriesga a hacerlo el Washington Post, eso significaría que “16.4 millones de desinformados, -más de la población de Pennsilvania-, de verdad no saben que la leche achocolatada no es más que leche, (blanca), chocolate y azúcar”.

El distanciamiento entre el campo y la ciudad parece haber escalado tanto que este tipo de respuestas resultan menos extrañas de lo que se podría creer. Según un estudio realizado en Reino Unido en 2012, 36% de los jóvenes entre 16 y 23 no sabía que la tocineta venía del cerdo, un 59% fue incapaz de relacionar la mantequilla con la leche de la vaca y solo el 67% relacionó un huevo con la imagen de una gallina.

Si según explicó la vocera de la encusta de ‘UndeniablyDairy.org’, “ 9 de cada 10 estadounidenses consume leche en la semana, si ese consumo en un 46% ocurre durante el desayuno y si un cuarto de los americanos va a la tienda antes de las 6 am a conseguir leche” ¿Cómo es posible que tantos desconozcan la naturaleza real de una leche achocolatada?

Esto es algo que los expertos han llamado como analfabetismo agrícola: “Los encuestados con los que trabajamos hablaban de comidas comunes pero difícilmente podían articular una explicación de cuáles eran los orígenes de esos alimentos cotidianos. En cuanto a la comida procesada era claro que nadie entendía muy bien de que se trataba”, explicó en una publicación Alexander J. Hess, Profesora de agricultura de la Universidad de California quien realizó un estudio titulado ‘Un estudio cualitativo del alfabetismo agricula de la juventud urbana’.



publicidad

Quizás y después de todo, las mejoras nutricionales de un país tengan que pasar en primer lugar porque su gente entienda qué es y de dónde viene lo que se están comiendo.