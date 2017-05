La ingeniosa (y viral) respuesta de una niña de 11 años a su maestra

A Ava Morrison-Bell, una niña de 11 años de Glasgow, Escocia, le consultaron en una encuesta escolar de rutina qué cosas podían hacer mejor sus maestros. La ocurrente respuesta de Ava criticó la política de castigar a toda una clase por el mal comportamiento de una persona, pero lo hizo citando una histórica convención.

"No usar el castigo colectivo ya que no es justo para muchas personas que no hicieron nada y que bajo las Convenciones de Genva (Ginebra) de 1949 es un crimen de guerra", escribió Ava.

La ingeniosa respuesta se volvió viral cuando su padre, Gavin Bell, escritor también conocido como Mason Cross, publicó en su cuenta de Twitter una foto de la respuesta.

"Mi hija realmente envió esta respuesta en su escuela. No estoy seguro de si debo reprenderla o comprarle un helado", escribió Bell.



My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv

