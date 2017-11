Esta joven recibe en su cumpleaños un ramo de flores y un mensaje de su padre... quien murió en 2012

Por los últimos cinco años, Bailey Seller ha celebrado con una sensación agridulce el día de su cumpleaños. Cada 24 de noviembre, esta estudiante de Tennessee ha recibido un ramo de flores y un mensaje de su padre, que falleció en el 2012.

Michael William Sellers fue diagnosticado con cáncer de páncreas en estado cuatro solo dos semanas antes de las navidades. Pese a que los médicos le dieron una esperanza mínima de vida (unos 15 días), consiguió sobrevivir seis meses, tiempo que utilizó para preparar una sorpresa para su hija en cada uno de sus cumpleños hasta que cumpliera 21.

"Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 16 años y antes de morir dejó prepagado un ramo de flores para cada uno de mis cumpleaños", escribió Seller en su cuenta de Twitter. "Bueno, este es mi ramo de 21 cumpleaños y es el último. Te echo muchísimo de menos", añadió.



"Desde que murió mi padre, yo he odiado mi cumpleaños y lo he temido porque él siempre lo hacía tan especial", explicó la estudiante de la Eastern Tennessee University al diario New York Post. Sin embargo, este último 24 de noviembre ha sido especialmente doloroso para ella.

"Este cumpleaños me resultó precisamente duro porque sabía que sería el último año (en el que recibiría su ramo de flores)", explicó, recalcando que el regalo y el mensaje de la tarjeta tuvieron un sentido especial para ella.



"Esta es mi última tarjeta de amor hasta que volvamos a encontrarnos. No quiero que derrames ninguna otra lágrima por mí, mi querida hija, porque ahora estoy en un lugar mejor. Eres y siempre será la joya más preciosa que me dieron. Este es tu cumpleaños 21 y quiero que siempre respetes a tu madres y siempre seas fiel a ti misma. Sé feliz y vive la vida al máximo. Voy a estar junto a ti en cada uno de los momentos más importantes, solo mira a tu alrededor y ahí estaré yo. Te quiero, Boo Boo, y Feliz Cumpleaños.

Al recibir estas palabras este año y saber que ya no iba a recibir más, Seller "se vino abajo", le dijo al diario. "Esa carta era increíble, pero también muy triste al mismo tiempo".

El mensaje de la estudiante de sicología ha conseguido ya gustar a más de 1.5 millones de personas, ha sido retuiteado por casi 360,000 personas y acumula más de 13,000 comentarios.

"No te conozco, pero ver esto me ha hecho llorar. Siento mucho tu pérdida, es a la vez triste, pero a la vez reconfortante lo que él hizo por ti", se lee en uno de esos mensajes con los que la gente ha reaccionado a esta historia.

"(Este) ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Gracias a todo el que compartió las flores y la carta de mi padre. Estoy intentando responder a todos, pero puede que me lleve varios días", respondió Seller a todos aquellos que le escribieron el pasado viernes.



