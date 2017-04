¿Es América un solo continente o dos? Las escuelas de EEUU y Latinoamérica no se ponen de acuerdo

Cuando una familia latinoamericana se muda a Estados Unidos, tiene que apresurarse a aprender algunas cosas, como que los huevos se meten a la nevera y no en una canasta en forma de gallina o que el agua se calienta en el microondas y no en una olla carbonizada de tanto quemarse. Y que el mundo tiene 7 continentes y no 5, como todos aprendimos en la escuela.

A nuestro favor: no solo la querida profesora de geografía nos enseñó que los continentes eran Asia, África, Europa, América y Oceanía, sino que las grandes instituciones lo confirman. El Comité Olímpico Internacional tiene una bandera con cinco anillos, porque cada uno encarna un continente. Las Naciones Unidas le pidió un logo en 1966 a Salvador Dali que se llama ‘Los 5 continentes’ porque para esta organización también el mundo -al menos para entonces- tenía 1, 2, 3, 4 y 5 continentes. Ni uno menos ni uno más.



Sin embargo, los niños escolarizados en EEUU o cualquier curioso que quiera poner en Google la pregunta en inglés: ¿How many continents are in the word? (¿Cuántos continentes hay en el mundo?) se enfrentará a una polémica interesante y, por lo pronto, sin salida. El mundo en inglés tiene 7 continentes.

La razón es que para el sistema educativo estadounidense América como continente no existe. Sí existen América del Norte y América del Sur y, además, está la Antártida, que es considerada como un continente aparte de Oceanía a pesar de estar deshabitada.



“En su uso contemporáneo los continentes han sido entendidos como una larga y continua masa de tierra idealmente separada por grandes cantidades de agua, pero esta convención es a la vez históricamente inestable y sorprendentemente poco revisada”, explica la profesora colombiana Eliana Díaz, magister en geografía de la Universidad de los Andes, quien asegura que bajo esta definición tendríamos que hablar de Euroasia, como un solo continente una vez que no existen divisiones de agua entre estos dos bastos territorios que son separados por la cadena montañosa de los Urales.



En muchas escuelas de Latinoamérica así se enseña el mundo: Cinco continentes en los que América es una sola tierra.

Mientras en las escuelas de Latinoamérica se enseña que existe un solo continente americano, expertos en geografía de Estados Unidos, como el profesor Peter Mueller, del departamento de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Miami, sueltan una risa a penas se les pregunta por esa cuestión. "¿Pero quién les enseñó geografía?", se apresura a señalar el experto quien explica que ese debate solo sería digno de tenerse hace 25 millones de años atrás cuando efectivamente el territorio de América hacía parte de una sola placa tectónica.

“Si hablamos en términos solamente geológicos hay que anotar que hoy ambos continentes Norte América y Sur América tienen características completamente diferentes”, explica Mueller, quien asegura que, sin embargo, la geografía no solo se concentra en lo que la geología dictamina: “En realidad si lo pensamos desde la geografía humana, podríamos reconocer no dos, sino tres regiones completamente diferenciadas. Norte América, Sur América y luego lo que llamaríamos Centro América (Middle America) conformada por México y seis naciones más”.



Así, en Estados Unidos, los rompecabezas de los niños, en los libros de geografía y en los atlas, América, la América que aprendimos a colorear como una sola tierra los latinos en el colegio, se debería colorear con un color en el norte -que empezaría desde Panamá y se extendería hasta el ártico- y luego con otro en el sur -que partiría de Colombia para abajo-.

El único acuerdo al respecto es que el mundo tiene una cantidad de continentes u otra dependiendo de los criterios que usen los sistemas educativos. “Hay teorías que hablan, desde la geología, de solo cuatro continentes que serían América, Eurasia, África y Oceanía. El sistema de cinco divide Europa de Asia. El de seis, que es el que recientemente más se esparcido en las escuelas básicas de Latinoamérica, incluye a la Antártida y finalmente está el de 7 que desde mediados de los 50 cobró fuerza entre la comunidad académica de Estados Unidos y Canadá y que además de reconocer a los anteriores divide América en dos”, explica por su parte la profesora inglesa Sue Mann radicada en México y quien enseña en este país.

Así, con una América dividida en dos continentes desde el colegio, parece debilitarse cualquier argumento que intente hacer que desde la política y los gobiernos se conciba a América como una sola.



