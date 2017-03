En Estados Unidos cada vez más padres quieren que sus hijos duerman en una caja de cartón

Desde que el programa se lanzó en el país más 3,000 familias se han registrado en Alabama para recibir las cajas, mientras que en New Jersey en donde se lanzó el proyecto, ya se han entregado 17,000. Los expertos, sin embargo, aseguran que no hay suficiente estudios que comprueben que sea más seguro para los bebés dormir en una caja y que estas reduzcan el Síndrome de Muerte Súbita.

Cortesía The Baby Box.

Nueva Jersey planea proveer con una caja llena de elemento básicos a los 105,000 bebés que se espera nacerán en 2017. La caja, además, podrá hacer las veces de cuna. Cortesía The Baby Box.

La idea recientemente adoptada por Estados Unidos, e implementada ya en los estados de Alabama, Ohio y New Jersey, de que cada mamá reciba una linda caja de cartón llena de pañales, ropa, teteros, juguetes que además le sirva al bebé de cunas para dormir viene de una tradición que se remonta a 1930, en Finlandia.

Para entonces, el Estado se comprometió a bajar las tasas de mortalidad infantil dándole, en principio a las madres de bajos recursos, luego a todas las madres del país, este regalo que de alguna manera lograba que todo bebé llegara al mundo con las mismas posibilidades. Un recibimiento cálido e igualitario.



publicidad

Los resultados de este experimento superaron cualquier expectativa porque con este gesto el país nórdico, que para la década de los 30 era pobre, logró bajar sus tasas de mortalidad de 65 bebés por cada 1,000 a tener, con el pasar de las décadas, una de las tasas más bajas del mundo de 2,5 muertes por cada 1,000 bebés en 2016. Estados Unidos tiene una tasa de 6,5 (25 naciones lo hacen mejor).





¿Por qué una caja puede salvar a un bebé?

No es que la caja tenga superpoderes mágicos, más bien se trata de que provee dos condiciones básicas para la supervivencia de los pequeños:

La primera es que la caja en sí misma se convierte, de ser necesario, en una posibilidad para cada recién nacido que llega a un hogar de tener su propia camita, sin tener que dormir con los padres.

"Los lugares para dormir poco seguros son una causa significativa para el Síndrome de Muerte Súbita en los bebés”, explica la doctora del departamento de emergencia de Cooper University Health Care, Kathryn McCans, a USA Today, “En Nueva Jersey aún registramos 60 muertes al año porque los bebés no duermen en las condiciones adecuadas. Las cifras de 2014, en donde se registraron 57 bebés fallecidos mientras dormían, encendieron las alarmas”.



Como lo lleva haciendo Finlandia desde los años 30, ahora Neva Jersey entregará una caja con suplementos básicos para las primeras semanas del bebé. Cortesía The Baby Box

La segunda condición es que para las madres reciban este kit tienen que haber visitado a especialistas y recibir cursos prenatales y de parenting. La caja termina así alentando a las madres a ir a centros de salud, a informarse y así tener a la mano información que puede resultar vital en el transcurso de las primeras semanas del bebé.

Ahora, gracias a la unión de la compañía Baby Box Co , -que las fabrica y las vende también de manera particular- y The New Jersey Child Fatality y Near Fatality Review Board las cajas, cuyo valor es de 150 dólares, llegan a Estados Unidos en donde se entregarán de manera gratuita. Ya más de 3,000 familias se han registrado en el programa para recibir las cajas en Alabama, que planea distribuir más de 60,000, minetras en New Jersey,que cuenta con 105,000 cajas para entregar y en donde el proyecto fue lanzado hace unos meses, ya se han entregado más 17,000.



publicidad

A pesar de la popularidad que ha cobrado el proyecto algunos expertos han levantado su voz para advertir que no hay soperte científico suficiente que diga que los bebés van a dormir más seguros en las apetecidas cajas.

"No creo que ahora todos tengamos que celebrar los de las cajas de los bebés, porque sencillamente no hay evidencia real de que esta sea una cama segura para los bebés", ha advertido a los medios Rachel Moon, pediatra de la Universidad de Virginia. Por su parte, Thomas Hedyi, director del Centro de Síndrome de Muerte Súbita, en New Jersey le dijo a USA Today que a pesar de que la caja esta avalada con todos los estándares de producto, nadie está regulando las verdaderas condiciones que debería tener una caja para que los bebés duerman.

La iniciativa, que también se ha adoptado en Canadá,está convirtiéndose como ha sucedido en Finlandia durante 86 años, en una de esas cosas más anheladas por las madres cuando están a punto de dar a luz. Un objeto casi de culto que junta a diferentes generaciones y que inicia la historia de cada bebé.

Aunque es una lástima que la caja no llegue a Estados Unidos con otras prerrogativas que tienen las madres finlandesas -que sin duda han contribuido en las bajas tasas de mortalidad de bebés- como una licencia de maternidad de 16 semanas remunerada o la posibilidad de ausentarse del trabajo siete semanas antes de dar a luz.



publicidad

Vea también: