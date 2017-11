En Colombia, la camiseta de la selección masculina de fútbol la modela James; la femenina, una reina de belleza

La camiseta que la selección de Colombia de futbol usará durante el próximo mundial de Rusia ha sido lanzada por Adidas, no sin un poco de polémica de por medio.

La prenda deportiva que con aires retro evoca el diseño que llevó esta selección en el mundial de Italia 90 fue fotografiada siendo usada por los futbolistas más emblemáticos del equipo. Así, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y, por supuesto, James Rodríguez inundaron las redes sociales con la nueva apuesta de amarillo, azul y rojo.





Sin embargo, para promocionar la versión femenina, la marca deportiva consideró que en lugar de convocar a alguna de las jugadoras de la selección de fútbol femenino o de algún equipo como ‘Las Leonas’ (nombre cariñoso del equipo Santa fe) que hasta hace unos meses disputaba la Copa Libertadoras femenina, era más provechoso que la camiseta la publicitara una reina de belleza.

Así, mientras en su cuenta de Instagram la reina y modelo Paulina Vega publicaba una foto con una ajustada camiseta de la selección con la típica frase inspiradora “la nueva camiseta de la selección Colombia me empodera”, otras verdaderas deportistas y futbolistas consideraban que ese “poder” había sido asignado a la persona errada.





Vanessa Córdoba, la arquera del equipo femenino Santa Fe e hija de un emblemático arquero colombiano Óscar Córdoba, levantó su voz de protesta en Twitter:





Sus críticas generaron toda una conversación en el país. Acaso, como la jugadora misma dijo en algunos medios locales ¿a alguien le parecería razonable que el actor colombiano Lincoln Palomeque hubiera posado con la camiseta antes que el mismo James Rodríguez? ¿A alguien le cabría en la cabeza que, por ejemplo, en México la camiseta de la selección nacional la publicitara primero Rafael Amaya que el Chicharito?, ¿Por qué entonces le daban el emblema nacional primero a la presentadora de turno que a las futbolistas?

Para darle más fuego al debate, los internautas compartían fotos de la selección de fútbol de Irlanda en donde se promocionó la camiseta oficial con fotos tanto de los jugadores hombres como mujeres de las dos selecciones nacionales.



For the first time with @adidasfootball , our home shirt is available in women’s fit 🔥 #DareToDream #GAWA pic.twitter.com/dFjU5gxn8j

— Northern Ireland (@NorthernIreland) 6 de noviembre de 2017