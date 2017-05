El tuit más compartido de la historia es el de un joven que quiere nuggets de pollo gratis

Un joven adolescente de 16 años de Reno, Nevada, acaba de convertirse en el rey de los retuits a superar los 3.5 millones, luego de preguntarle a la cadena de comida rápida Wendy's, cuántos necesitaba para que le dieran gratis nuggets de pollo durante un año.

Carter Wilkerson decidió aceptar el reto pese a que el restaurante le puso como meta 18 millones de retuits cuando recibió la respuesta el pasado 5 de abril.

Sin embargo, ya rompió el récord de retuits en la red social que impuso la presentadora Ellen DeGeneres cuando posteó un selfie durante los premios Oscar de 2014 junto a un puñado de reconocidas estrellas de Hollywood.



HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017